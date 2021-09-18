В Сочи пожарные эвакуировали из горящего барака 10 человек

Сочи, 18 сентября. Пожарные спасли вывели 10 человек при возгорании в здании барачного типа в Хостинском районе Сочи.

Инцидент произошел 18 сентября. Здание, площадь которого составляет 200 кв. метров, загорелось по неустановленным причинам. На место происшествия оперативно выехали бригады пожарных и кареты скорой помощи. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Приехавшие на место происшествия спасатели оперативно вывели находящихся в огненной ловушке людей. Два человека были спасены, 10 эвакуированы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Уточняется, что к 19:08 пожар удалось локализовать. Причина возгорания устанавливается.

Не так давно крыша жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы. Пожарные ликвидировали возгорание на крыше, площадь которого составила 100 кв. м. Пострадавших в результате инцидента нет.