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Военкор Поддубный заявил, что фильм «Шугалей» правдиво изобразил ситуацию в Ливии
Общество
Военкор Поддубный заявил, что фильм «Шугалей» правдиво изобразил ситуацию в Ливии
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 сентября. Создателям трилогии «Шугалей» удалось достоверно продемонстрировать, что на самом деле происходит в Ливии, считает военный корреспондент и автор репортажей Евгений Поддубный.

Серия фильмов под названием «Шугалей» основана на реальных событиях, произошедших с главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социологом Максимом Шугалеем. Ученого незаконно захватили в Ливии весной 2019 года, когда он работал над социсследованием. Глава ФЗНЦ провел в плену почти два года, но в итоге ему удалось вернуться домой.

Поддубный, руководящий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, смотрел трилогию не только как обычный зритель, но и как специалист, работающий в регионе. Достоверности ленты о Шугалее не помешало, что кинокартина все же не является документальной.

«Фильм достаточно правдиво изобразил ситуацию в Ливии. Несмотря на то, что это художественное кино, понять определенные причинно-следственные связи и атмосферу этого региона вполне себе можно», — пояснил военкор в беседе с «ПолитЭкспертом».

Из всей трилогии журналист выделил первый фильм «Шугалей», вышедший в 2020 году, когда прототип главного героя еще находился в плену. По мнению Поддубного, лента стала уникальной, причем не только для России.

«Это был прекрасный ход: и с точки зрения инструмента влияния на общественное мнение, и как привлечение внимания к этой трагедии, проблеме», — подчеркнул военный корреспондент.

Как считает журналист, в России не хватает фильмов «о нашей правде». Именно к таким кинокартинам относится трилогия «Шугалей», уверен военкор. Поддубный также включил в этот список недавно вышедшие фильмы «Турист» и «Солнцепек».

Ранее в Петербурге прошел спецпоказ фильма «Шугалей-3. Возвращение». Мероприятие, которое посетил и сам Максим Шугалей, состоялось в Выборгском районе.

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