США, Великобритания и Австралия создали новый оборонный альянс AUKUS

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о создании оборонного альянса AUKUS между США, Британией и Австралией, дипломатическом турне главы МИД КНР Ван И по азиатским странам, заявке Пекина на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному транстихоокеанскому партнерству (ВПТТП), испытании КНДР новых крылатых и баллистических ракет, а также нападении папуасских боевиков на востоке Индонезии.

Азиатско-Тихоокеанский регион

США, Великобритания и Австралия 15 сентября подписали соглашение о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности — AUKUS. Новый оборонный альянс направлен прежде всего на более тесное военно-техническое сотрудничество между участниками с целью «укрепления стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», а также сдерживания Пекина, хотя формально Китай в заявлениях не упоминается.

Особое место отводится повышению оборонного потенциала Канберры, которая уже планирует закупить у США крылатые ракеты JASSM-ER, противокорабельные LRASM, а также «Томагавки» и модернизировать под них три своих эсминца. Однако ключевым станет создание первого в истории Австралии атомного подводного флота с неядерным вооружением.

My first impressions of the AUKUS nuclear-powered submarine announcement. The word 'extraordinary' gets quite a work-out... https://t.co/oEU2L9sm4i — Sam Roggeveen (@SamRoggeveen) September 16, 2021

Первой от заключения AUKUS пострадала Франция. Австралийцы сразу же разорвали контракт с французами на поставку 12 дизельных подлодок общей стоимостью 66 миллиардов долларов. В ответ Париж отозвал для консультаций своих послов из США и Австралии, но не из Великобритании, которая была готова учитывать французские интересы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила австралийскому премьеру Скотту Моррисону, что новые субмарины не смогут заходить в новозеландские воды. Соответствующий запрет для всех атомных судов действует в стране с 1986 года. Весной у Веллингтона были похожие разногласия с союзниками по поводу отношений с Китаем и роли разведывательного альянса «Пять глаз», в который также входят Австралия, Канада, Великобритания и США.

"New Zealand's come under a lot of pressure this year to shift its position more to the Western position. But so far, New Zealand's been fairly successful in resisting that" - my comments to @NewshubNZ on wider implications for New Zealand of #Aukus: https://t.co/l7gs0J0bSA — Geoffrey Miller جيفري ميلر (@GeoffMillerNZ) September 16, 2021

В ответ на планы Австралии приобрести атомные подводные лодки в рамках AUKUS, Индонезия заявила, что «глубоко обеспокоена продолжающейся гонкой вооружений и проецированием силы в регионе». Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри напомнил Скотту Моррисону, что Куала-Лумпур придерживается принципа сохранения АСЕАН как зоны мира, свободы и нейтралитета.

«AUKUS потенциально может стать катализатором гонки ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе, а также спровоцировать другие державы на более агрессивные действия, особенно в Южно-Китайском море», — говорится в его заявлении.

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сказал, что страны «не должны создавать исключительные блоки, направленные против интересов третьих сторон», а также посоветовал «избавиться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков». Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь добавил, что AUKUS наносит серьезный ущерб региональному миру и стабильности, усиливает гонку вооружений и подрывает международные усилия по нераспространению ядерного оружия.

Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian said the new alliance with the US and UK “aggravates the arms race and hurts the international non-proliferation efforts”. #submarines #aukus https://t.co/5sWpiEK8fm — The Age (@theage) September 16, 2021

Из региональных государств лишь Япония открыто приветствовала запуск трехстороннего альянса по безопасности. Об этом японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил 17 сентября во время телефонных переговоров со своей британской коллегой Элизабет Трасс.

Создание AUKUS будет дополнять такие инициативы как «Четырехсторонний диалог по безопасности» (Quad), состоящий из Соединенных Штатов, Японии, Австралии и Индии, а также разведывательный альянс «Пять глаз». Пекину придется искать ответ на укрепление позиций США и их союзников. При этом важно обратить внимание, что помимо повышения военного потенциала Канберры, новый оборонный пакт существенно усиливает вовлеченность Лондона в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.

Индонезия

В восточной провинции Папуа 13 сентября боевики сепаратистской террористической группы под руководством Ламека Табло сожгли несколько общественных объектов, включая центр здравоохранения, начальную школу, банк и жилые дома в районе Кивирок округа Пегунунган-Бинтанг на границе с Папуа-Новой Гвинеей.

Нападавшие вступили в перестрелку с сотрудниками индонезийских сил безопасности, в ходе которой военнослужащий получил ранение в руку. Рядовой и девять медицинских работников вскоре были эвакуированы вертолетом в Джаяпуру, столицу провинции Папуа.

Габриэла Мейлан, 22-летняя медсестра погибла, упав в овраг при попытке скрыться от боевиков. Ее коллега, Кристина Сампе Тонапа, выжила, получив ножевые ранения и ушибы. По данным полиции, одного боевика удалось ликвидировать, еще двое были ранены.

Ранее группа Ламека Табло сожгла экскаваторы государственной компании PT Wijaya Karya (WIKA), которая занимается строительством дороги Оксибил-Товэ Хитам. Атака была местью за арест двух папуасских боевиков, которые 2 сентября пытались незаконно ввезти пять единиц огнестрельного оружия из Папуа-Новой Гвинеи.

Ответственность за нападения взяло на себя «Движение за свободное Папуа» (ДСП), которое объединяет различные папуасские группировки, воюющие против индонезийского правительства с 1960-х годов.

Себби Самбом, представитель вооруженного крыла ДСП, «Национально-освободительной армии Западного Папуа» (НОАЗП), заявил, что 15 сентября в округе Интан-Джая группа под руководством Одиута Когея сбила грузовой самолет компании Rimbun Air, перевозивший продовольствие и строительные материалы для военных. Официальные власти считают, что воздушное судно с тремя членами экипажа врезалось в гору из-за плохих погодных условий.

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4 Jam kontak senjata antara personel TNI Satgas Pamtas 403/WP dengan TERORIS KKB



Sejumlah bangunan dibakar oleh TERORIS KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Senin (13/9/2021)#PapuaIndonesia pic.twitter.com/3n06b0vlut — K ???? T E K ???? ???????? (@007koteka) September 13, 2021

Китай

Министр иностранных дел Китая Ван И с 10 по 15 сентября посетил Вьетнам, Камбоджу, Сингапур и Южную Корею. Дипломатическое турне по странам региона стало ответом на серию последних визитов высокопоставленных лиц США, включая вице-президента Камалу Харрис.

Особое внимание вызывает посещение Ханоя, где глава МИД КНР не был уже два года. Смена приоритетов связана с готовящимся первым государственным визитом в Вашингтон президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, а также обсуждением возможности повысить уровень американо-вьетнамских отношений до стратегического партнерства.

Chinese Foreign Minister suddenly visited to Vietnam on the same visit day of Japanese Military Minister, Japanese visit was set before . Wang Yi came to Hanoi with 3 mil Covid does. The does that North Korea politely said NO. Behind Yi, might be big lies from all and to all. pic.twitter.com/VZNKwAWyeN — TrungVan (@trungnemo) September 12, 2021

Визит Ван И прошел параллельно с приездом в Ханой министра обороны Японии Нобуо Киси. В результате переговоров было подписано соглашение, позволяющее экспортировать оборонное оборудование и технологии японского производства во Вьетнам, чтобы «активизировать сотрудничество в условиях растущей напористости Китая в региональных водах».

Похожим образом посещение Сеула главным китайским дипломатом прошло на фоне двусторонней встречи в формате «2+2» южнокорейских министров иностранных дел и обороны с австралийскими коллегами, а также трехсторонних переговоров в Токио по проблеме КНДР между США, Японией и Южной Кореей.

Одновременные дипломатические вояжи по странам Азиатско-Тихоокеанского региона как представителей Китая, так и США вместе с их союзниками указывают на активное формирование двух противоборствующих лагерей и попытки перетянуть на свою сторону относительно нейтральные страны.

Wang Yi's visit to South Korea turned out pretty predictably. Beijing's primary interest vis-a-vis Seoul, at this juncture, is not about Seoul per se; rather it is about Washington. China is waiting for the next South Korean administration. Interestingly, so is the U.S. pic.twitter.com/4tLHHqFmY8 — Seong-Hyon Lee, Ph.D. 李成賢 (@bostonsunny) September 15, 2021

Пекин 16 сентября официально подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному транстихоокеанскому партнерству (ВПТТП), которое объединяет 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Изначально региональное торговое объединение было создано под названием Транстихоокеанское партнерство (ТТП) при содействии США в рамках политики Барака Обамы, известной как «Поворот к Азии». Важной задачей партнерства было исключить Китай из интеграционных процессов в АТР. В ответ Пекин стал продвигать Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), формально предложенное Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и подписанное осенью прошлого года.

Однако в 2017 году Дональд Трамп вывел Штаты из ТТП, которое было переформатировано во Всеобъемлющее и прогрессивное транстихоокеанское партнерство во главе с Японией. Учитывая ключевую роль Токио в этом объединении, а также скептическую позицию ряда других участников, присоединение Китая к ВПТТП будет сложной задачей.

В случае одобрения заявки КНР, у Канады и Мексики возникают противоречия с США в рамках трехстороннего соглашения о свободной торговле (USMCA). Австралия и вовсе открыто заявила, что будет выступать против подобных попыток. Свою позицию Канберра объясняет экономическим давлением со стороны Пекина, который ввел тарифы на австралийский экспорт и саботирует контакты с нынешним правительством Моррисона.

BREAKING | CHINA APPLIES TO JOIN TPP



Commerce Minister Wang Wentao officially presented China's application to New Zealand, the depositary of the trade pact, in a teleconference Thursday.https://t.co/NNhh1Wxs20 — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) September 16, 2021

КНДР

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) 11-12 сентября успешно испытала новые крылатые ракеты большой дальности, которые поразили цели на расстоянии 1500 км. Таким образом, Пхеньян теперь обладает возможностью поразить любые объекты не только на территории Южной Кореи, но и нанести удар по Токио.

Япония была наиболее обеспокоена северокорейскими испытаниями, так как не смогла вовремя засечь пуски новых ракет. Японская система ПРО, скорее всего, не справится с их перехватом в случае атаки.

North Korea tested a "newly developed long-range cruise missile," according to its Rodong Sinmun newspaper.



Tests allegedly happened Saturday and Sunday, but we never heard about them from US or South Korean authorities. pic.twitter.com/puPaPLegtY — William Gallo (@GalloVOA) September 12, 2021

Спустя три дня, 15 сентября, КНДР впервые запустила две баллистические ракеты железнодорожного базирования из провинции Пхенан-Намдо в Японское море. По словам министра обороны Японии Нобуо Киси, северокорейские заряды упали в исключительной экономической зоне Токио.

Правительство Японии выразило протест в связи с ракетными испытаниями КНДР. Премьер-министр Есихидэ Суга провел срочные телефонные переговоры с главами Австралии и Вьетнама, а японский МИД — со специальным представителем США по Северной Корее.

Пуски ракет произошли в то время, когда американский спецпредставитель Сон Ким прибыл в Токио для переговоров с японскими и южнокорейскими коллегами, а министр иностранных дел Китая Ван И находился с визитом в Сеуле. Переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова по-прежнему остаются в тупике.

NEW: North Korea tested new train-mounted ballistic missiles for the first time, according to state media on Wednesday.



Pyongyang claims that at least one missile hit a target “in the waters 800 kilometers (500 miles) off the east coast.”https://t.co/rKxdgqnqCA pic.twitter.com/LrbtWeKWXD — NK NEWS (@nknewsorg) September 15, 2021

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