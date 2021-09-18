Зооуголок в Чувашии начали обживать мраморные лисы и песцы

Чебоксары, 18 сентября. Дикие и симпатичные представители Арктики поселились в чебоксарском зооуголке «Ковчег». Новыми питомцами стали мраморные лисы и песцы.

Арктические лисы начали осваиваться в новом доме после пребывания на карантине. У животных хороший аппетит, что говорит об отсутствии у них стресса после переезда. Также в зооуголок прямо из Казани прибыла пара белых песцов. Самец по имени Беляш оказался обладателем необычных глаз — правый карий, левый голубой. Работники учреждения создали для лис и песцов особые условия.

«Мы построили таким образом, чтобы у них было укрытие. Лисы же не могут работать постоянно на посетителей для их веселения. Им надо где-то укрыться, где-то спрятаться, где-то спокойно отобедать, поспать, для того, чтобы им никто не мешал и не кричал», — рассказал исполняющая обязанности директора парка имени Николаева Надежда Айвенова.

Казанский зоопарк пополнится жирафом, гориллами и черным носорогом. Среди новых подопечных также будут сомалийские ослы, слоны и лошадиные антилопы. Работники учреждения планируют принять экзотических жителей до конца ноября.