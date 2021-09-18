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Директор по ВТС концерна «Калашников» Онокой перечислил главные отличия трех поколений автоматов АК
Армия
Директор по ВТС концерна «Калашников» Онокой перечислил главные отличия трех поколений автоматов АК
AO Концерн «Калашников»  /  AO Концерн «Калашников»

Москва, 18 сентября. Директор по военно-техническому сотрудничеству концерна «Калашников» Владимир Онокой рассказал, чем отличаются три поколения небезызвестных автоматов АК.

Первый автомат данной серии — это АК-103. Он оснащен дульным компенсатором, который уменьшает подброс оружия и отдачу. Все автоматы этой серии имеют в оснащении полиамидный приклад, складывающийся на левую сторону, а также планку для крепления ночных прицелов, кронштейнов и прочих опций.

Далее серия 200-я, которая была представлена в 2018 году. Владимир Онокой продемонстрировал АК-203 — вместо дульного тормоза-компенсатора на нем используется пламегаситель, уменьшающий подброс ствола. На верхней стороне ствольной коробки расположена планка Пикатинни. Все элементы арматуры крепятся на штифтах, в чем и заключается отличие данной серии.

АК-15 — этот автомат имеет режим отсечки — по два выстрела и новую эргономичную плетеную рукоятку. Отличие в том, что спусковая скоба и рукоятка выполнены в виде единой детали.

Ранее замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джон Хайтен заявил, что Россия модернизирует армию и вооружение быстрее, чем Соединенные Штаты и Вашингтон никак не может этого допустить.

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калашников онокой ак
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