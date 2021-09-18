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Старший сын Малькова обвинил родню матери в травле из-за переезда к мачехе

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 20:49
Шоу-бизнес
Старший сын Малькова обвинил родню матери в травле из-за переезда к мачехе
instagram.com  /  @malkov_roman_mr

Москва, 18 сентября. Сын строителя Романа Малькова — 16-летний Андрей — после развода родителей переехал к отцу и его новой жене. Это решение, по словам парня, очень не понравилось его родной матери.

Мальков закрутил роман с популярной актрисой Анастасией Макеевой, когда состоял в браке с художницей Светланой, родившей ему четверых детей. После того как об отношениях звезды кино с женатым мужчиной стало известно, разразился громкий скандал. Сама артистка не стеснялась ходить по ток-шоу, где утверждала, что брак Малькова давно находился на грани развода.

В скандальную историю, к сожалению, оказались втянуты и дети Романа и Светланы Мальковых. Старший сын бывших супругов –16-летний Андрей – принял сторону отца и перебрался в Москву в дом новоиспеченной мачехи Анастасии Макеевой. По словам подростка, этим переездом его попрекает родная мать и ее родственники. Андрей утверждает, что семья со стороны матери устроила ему настоящую травлю.

«Ощущаю травлю со стороны армии маминых бабок, которые ее поддерживают», — отмечает Мальков-младший.

За пасынка активно вступается Анастасия Макеева. Артистка уверяет, что развод негативно отразился на старшем сыне Малькова. Подросток просто не выдерживает «изобилия лжи и клеветы» и сильно переживает, ведь родная мама стала его врагом, объяснила звезда кино.

«Пару раз скорую мы ему вызывали. И спит Андрей плохо. Роман тоже делает вид, что все проходит мимо него, но он тоже очень сильно переживает», — посетовала Макеева в интервью «Собеседнику».

Сама Светлана Малькова не скрывает, что сын после переезда в Москву сильно отдалился и стал для нее чужим человеком. По признанию женщины, она даже не знает, ходит ли ее ребенок в школу. Поведение Андрея ее сильно пугает — он даже украл 50 тысяч рублей с ее банковского счета.

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развод семья отношения макеева мальков
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