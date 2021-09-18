Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT на базе Airbus

Вашингтон, 18 сентября. Американская оборонная компания Lockheed Martin представила проект самолета-заправщика LMXT, который был разработан на базе танкера Airbus 330 MRTT. Об этом сообщает Defense News.

Авторы публикации отмечают, что воздушный танкер примет участие в конкурсе, организованном американскими военно-воздушными силами. Известно, что ВВС США намерены получить новые самолеты-заправщики уже к 2029 году, чтобы заменить ими устаревающие KC-135 Stratotanker, созданные компанией Boeing.

«У Lockheed Martin длинный и успешный послужной список по производству самолетов для ВВС США, и мы понимаем, какую важную роль танкеры играют в обеспечении полного успеха миссии Америки», — констатировал представитель компании Грег Алмер.

Согласно информации, ВВС США в общей сложности потребуется 140-160 таких танкеров, однако кто именно станет поставщиком самолетов, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-2 получил повреждения в результате аварийного захода на посадку на авиабазе в Миссури. По факту этого происшествия организовали проверку.