Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 22:00
21:59
Политика
МИД Франции: сорванный контракт по подлодкам подрывает отношения Парижа и Вашингтона
21:49
Общество
Климатолог Терешонок: предстоящая зима в России будет морозной
21:45
Политика
ЦИК: явка на избирательные участки к концу второго дня голосования составила 31,5%
21:43
Шоу-бизнес
Харламов подтвердил отношения с Ковальчук на открытии своей закусочной
21:43
Спорт
Дипломат Захарова забросила мяч в корзину во время баскетбольного матча
21:43
Весь мир
Российские инвесторы расширят сотрудничество с ЦАР в сфере экономики, здравоохранения и образования
21:33
Политика
Более 80% жителей Курской области поучаствовали в онлайн-голосовании
21:26
Политика
Явка в Чечне по итогам двух дней голосования превысила 73 процента
21:18
Армия
Подразделения ВСУ во время учений уничтожили четыре собственных беспилотника
21:17
Весь мир
«Талибан» закрыл два министерства и меняет законодательство Афганистана
Все новости

Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT на базе Airbus
Армия
Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT на базе Airbus
Prt Scr youtube.com  /  OKandrew ✈Planespotting Channel

Вашингтон, 18 сентября. Американская оборонная компания Lockheed Martin представила проект самолета-заправщика LMXT, который был разработан на базе танкера Airbus 330 MRTT. Об этом сообщает Defense News.

Авторы публикации отмечают, что воздушный танкер примет участие в конкурсе, организованном американскими военно-воздушными силами. Известно, что ВВС США намерены получить новые самолеты-заправщики уже к 2029 году, чтобы заменить ими устаревающие KC-135 Stratotanker, созданные компанией Boeing.

«У Lockheed Martin длинный и успешный послужной список по производству самолетов для ВВС США, и мы понимаем, какую важную роль танкеры играют в обеспечении полного успеха миссии Америки», — констатировал представитель компании Грег Алмер.

Согласно информации, ВВС США в общей сложности потребуется 140-160 таких танкеров, однако кто именно станет поставщиком самолетов, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что американский стратегический бомбардировщик B-2 получил повреждения в результате аварийного захода на посадку на авиабазе в Миссури. По факту этого происшествия организовали проверку.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Компания Lockheed Martin представила проект воздушного заправщика LMXT на базе Airbus
ввс сша lockheed martin Airbus 330
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru