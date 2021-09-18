Поклонская раскритиковала Киев за призыв не признавать результаты думских выборов в Крыму

Севастополь, 18 сентября. Киев оспаривает результаты выборов в Госдуму в Крыму ради оправдания преступлений своих предшественников в 2014 году, заявила депутат ГД Наталья Поклонская.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что в недавнем призыве МИД Украины не признавать легитимность результаты выборов и состав Госдумы нового созыва нет смысла.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство призвало другие страны к непризнанию результатов выборов в Крыму и сформированной в их результате Государственной думы. Поклонская предложила украинским властям для начала вернуться к событиям 2014 года, которые привели к изменению их конституции и Майдану.

«Следствием этого Крым и стал российским, а люди, слышащие угрозы в свой адрес, реализовали свое право на самоопределение. В 2014 году в Киеве хотели перемен, они их получили», — сказала депутат.

Голосование за депутатов Госдумы проходят в России с 17 по 19 сентября и будет окончено после закрытия последнего избирательного участка в Калининградской области. Результаты голосования определят состав Госдумы на ближайшие пять лет, выборы проходят по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Своих кандидатов выдвинули 14 партий.

Помимо призыва признать нелигитимность выборов в Крыму, МИД Украины настаивал не том, что Запад должен ввести против России новые санкции и усилить политическое давление на Кремль.