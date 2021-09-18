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Компанию Lockheed Martin обязали снизить стоимость полетов истребителей F-35

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 20:44
Армия
Компанию Lockheed Martin обязали снизить стоимость полетов истребителей F-35
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo/R. Nial Bradshaw

Вашингтон, 18 сентября. Офис программы F-35 заключил с компанией Lockheed Martin новый контракт на обслуживание истребителей, согласно которому стоимость их полетов будет снижена к 2023 фискальному году.

Контракт на обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II, находящихся на вооружении ВВС США, обязывает Lockheed Martin снизить стоимость одного летного часа F-35A до 30 тысяч долларов. Это на 10,7 процента меньше эксплуатационных расходов, обусловленных предыдущим соглашением. Об этом сообщает портал FlightGlobal.

Авторы публикации подчеркивают, что данный контракт также поможет компании реализовать план по снижению стоимости летного часа F-35A до 25 тысяч долларов в 2025 году.

Ранее обозреватели издания Bloomberg объяснили, почему вашингтонские чиновники ставят под сомнение способность истребителей F-35 справиться с современными российскими системами противовоздушной обороны.

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