На Тюменском тракте иномарка получила сильные повреждения после столкновения с грузовиком

Тюмень, 18 сентября. Женщина за рулем «Шевроле» не убедилась в безопасности обгона и столкнулась лоб в лоб с грузовиком.

Инцидент произошел сегодня около 10 часов утра на 47 км автодороги Екатеринбург – Тюмень. Женщина-водитель, находившаяся за рулем «Шевроле», пошла на обгон и лоб в лоб столкнулась с грузовиком MAN.

От сильного удара иномарку получила сильные повреждения. Прибывшим на место страшной аварии спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать покалеченную женщину. На место ДТП оперативно приехали врачи скорой помощи. В тяжелом состоянии они госпитализировали пострадавшую в ГКБ №36. На момент ликвидации последствий аварии движение в районе ДТП было временно ограничено. Водитель грузовика не пострадал.

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