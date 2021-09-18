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Сборная России по мини-футболу вышла в 1/8 финала ЧМ
Спорт
Сборная России по мини-футболу вышла в 1/8 финала ЧМ
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Каунас, 18 сентября. Игроки сборной России по мини-футболу одержали третью победу на чемпионате мира и вышли в плей-офф турнира.

Сборная России по мини-футболу со счетом 4:1 обыграла Гватемалу в матче третьего тура группового этапа планетарного первенства. Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов, а также Артем Антошкин. Роберто Альварадо отличился у Гватемалы. Благодаря победе сборная России набрала девять очков и с первого места в группе B вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Планетарное первенство проходит в Литве с 12 сентября по 3 октября. В турнире участвуют 24 сборные. Действующим победителем турнира является аргентинская национальная команда.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, когда станет известно имя нового тренера мужской национальной команды. В сентябре пост наставника покинул Сергей Базаревич.

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