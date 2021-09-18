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Новым премьер-министром Багамов станет председатель Прогрессивной либеральной партии
Весь мир
Новым премьер-министром Багамов станет председатель Прогрессивной либеральной партии
plpbahamas.org  /  Пресс-служба партии PLP

Нассау, 18 сентября. Лидер Прогрессивной либеральной партии (PLP) Филипп Дэвис одержал победу на всеобщих выборах, которые состоялись  на Багамах в эту пятницу. Согласно предварительным подсчетам, партия получила 32 из 39 мест в парламенте.

Основными оппонентами PLP в ходе прошедших выборов была партия нынешнего премьер-министра страны Хьюберта Минниса «Свободное национальное движение» (FNM).

«Спасибо вам всем за признание возможностей того, что мы можем построить вместе для наших детей и внуков. Мы будем работать над тем, чтобы предоставить возможности каждой семье, потому что мы верим в достоинство каждого из наших людей», — заявил в ходе пресс-конференции Дэвис, призвав Минниса признать поражение.

70-летний политик поблагодарил членов и сторонников PLP за то, что они проголосовали «своими воинственными сердцами, полными надежды для страны».

«Я обещаю вам, что буду упорно трудиться, чтобы подтвердить вашу веру в нас. И для тех, кто проголосовал против, я прошу вас усердно работать, чтобы преодолеть свои сомнения», — добавил он.

Избранный премьер-министр подчеркнул, что его партия победила в округах, где она никогда раньше не побеждала. Напротив, FNM получила меньшую поддержку, чем ожидалось, учитывая, что на последних выборах эта политическая сила получила 35 из 39 мест.

Дэвис воспользовался возможностью, чтобы выступить с критикой нынешнего правительства, в которой он указал на отсутствие у него стратегического видения и стремления бороться с бедностью, подчеркнув, что представители действующей власти лишь «стремились обогатиться сами».

Сообщается, что бывший премьер-министр страны признал свое поражение и уже поздравил Дэвиса с победой на выборах.

В ходе своей предвыборной кампании Филипп Дэвис дал обещание снизить до десяти процентов налог на добавленную стоимость и увеличить налоги для самых богатых граждан страны.

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