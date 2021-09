Новым премьер-министром Багамов станет председатель Прогрессивной либеральной партии

Нассау, 18 сентября. Лидер Прогрессивной либеральной партии (PLP) Филипп Дэвис одержал победу на всеобщих выборах, которые состоялись на Багамах в эту пятницу. Согласно предварительным подсчетам, партия получила 32 из 39 мест в парламенте.

#MAP : As was projected earlier, Philip 'Brave' Davis will become the next Prime Minister of The Bahamas; this is how the national map stands as of 12AM PLP - 25 FNM - 7 pic.twitter.com/fixf6vpPMU

Основными оппонентами PLP в ходе прошедших выборов была партия нынешнего премьер-министра страны Хьюберта Минниса «Свободное национальное движение» (FNM).

70-летний политик поблагодарил членов и сторонников PLP за то, что они проголосовали «своими воинственными сердцами, полными надежды для страны».

Избранный премьер-министр подчеркнул, что его партия победила в округах, где она никогда раньше не побеждала. Напротив, FNM получила меньшую поддержку, чем ожидалось, учитывая, что на последних выборах эта политическая сила получила 35 из 39 мест.

Дэвис воспользовался возможностью, чтобы выступить с критикой нынешнего правительства, в которой он указал на отсутствие у него стратегического видения и стремления бороться с бедностью, подчеркнув, что представители действующей власти лишь «стремились обогатиться сами».

Сообщается, что бывший премьер-министр страны признал свое поражение и уже поздравил Дэвиса с победой на выборах.

Prime Minister of Bahamas, Dr Hubert Minnis, has conceded defeat in Thursday’s general election saying that he had already telephoned his challenger, Phillip Davis of the Progressive Liberal Party (PLP), to congratulate him on his party’s electoral victory. pic.twitter.com/P2wsiGRp07