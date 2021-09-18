Власти Туниса задержали главу исламистской партии «Коалиция достоинства»

Тунис, 18 сентября. Военный трибунал допросил депутата Сейфа ад-Дина Махлуфа, главу партии «Коалиция достоинства». Лидер исламистов проходит обвиняемым по делу о посягательстве на безопасность государства.

Перед властями политик предстал накануне после того, как полицейские в штатском его задержали. Повестку в суд оппозиционер получил еще 2 сентября, однако прибыть в здание ведомства смог только под конвоем.

Спустя несколько часов судья военного трибунала освободил политика. Информацию подтвердил адвокат Махлуфа. Следующий допрос назначен на 27 сентября.

Главу партии преследуют за так называемый инцидент в аэропорту в марте 2021 года. Вместе с несколькими депутатами он обвиняется в оскорблении силовиков и посягательстве на внутреннюю безопасность государства в соответствии с положениями главы 72 Уголовного кодекса.

«Коалиция достоинства» — исламистская партия, имеющая в законодательном органе 18 из 217 мест. Как и «Ан-Нахда», она связана с тунисскими «Братьями-мусульманами» (запрещено в РФ) и выступает с резкой критикой действий президента Каиса Саида.

Махлуф лишился депутатской неприкосновенности после решения главы государства о приостановлении работы парламента. В конце июля власти республики вынесли постановление об аресте четырех членов движения.