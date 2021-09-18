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«Талибан» закрыл два министерства и меняет законодательство Афганистана
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«Талибан» закрыл два министерства и меняет законодательство Афганистана
Global Look Press  /  Saifurahman Safi Source / XinHua

Сформированное радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) правительство Афганистана выпустило серию новых законов, коснувшихся жизни населения страны.

Новая система управления

Первая инициатива, по данным источника РИА Новости в радикальном движении, получила название «Основы».

Прежде всего она определяет официальную религию страны, которой теперь считается суннитский ислам ханафитского мазхаба. Сейчас на афганской территории проживает большая шиитская община, в основном представленная хазарейцами. Как это нововведение повлияет на данное меньшинство, пока неясно.

В документе также указывается, что вместо трех ранее принятых государственных языков будет только два — пушту и дари. До этого наряду с ними привилегированный статус имел узбекский язык, на котором говорит большое число людей в северных провинциях.

Кроме того, «Основы» регламентируют создание в стране двух советов — высшего и исламских юристов. Туда войдут представители священнослужителей, ученых и политиков из каждого афганского региона.

Главой исполнительной власти в государстве станет президент. Задача по его избранию будет возложена на членов высшего совета и простых граждан. На фоне этого возникла необходимость в формировании избирательной комиссии, которая обеспечит прозрачность плебисцита.

«Талибан» реорганизуют систему управления Афганистана
Prt Scr twitter.com  / @talib_times

Также инициатива талибов подразумевает снятие депутатской неприкосновенности с представителей Национальной ассамблеи Афганистана (местный парламент). Этой привилегией обладали депутаты при администрации прошлого президента Ашрафа Гани, однако теперь она отменяется.

Кроме того, в стране был утвержден новый государственный праздник — День независимости от британцев, русских и американцев. Точная его дата пока не приводится.

Еще два шага в гендерной политике

Еще один предпринятый «Талибаном» шаг — упразднение министерства по делам женщин. Сейчас здание данного ведомства заняло другое, занимающееся вопросами мусульманской ориентации. Его полное наименование теперь — министерство проповеди и наставлений, распространения добродетели и предотвращения порока.

Занятое новыми талибскими чиновниками здание было в свое время построено и оборудовано всем необходимым для работы в рамках проекта Всемирного банка, направленного на расширение экономических прав и возможностей женщин.

Все женщины были выведены из помещения. Они пытались протестовать из-за потери работы и прекращения деятельности ведомства, однако талибы пока оказались безучастны к их обращениям.

Также Министерство образования Афганистана официально заявило о том, что все средние учебные заведения государства должны снова открыты. Впрочем, пока не в полном объеме.

В частности, талибская администрация выпустила постановление, в соответствии с которым учителя-мужчины и мальчики с 7-го по 12-й класс должны вернуться в школы.

При этом министерство ничего не сказало о девочках. Ранее «Талибан» обещал предоставить им равный доступ к образованию, но в условиях строгой гендерной сегрегации.

Рудиментарное ведомство

В середине недели радикальное движение также объявило о ликвидации Министерства мира Афганистана. Работу в главном офисе ведомства приостановили, а все региональные отделения официально закрыли. Их техника и оборудование были изъяты, а около тысячи сотрудников теперь не смогут получить заработную плату.

Данная структура была создана правительством в 2020 году специально для поиска путей для ускорения мирных переговоров с «Талибаном». После захвата Кабула боевиками ведомство все равно функционировало: его сотрудники занимались проведением консультаций и организацией встреч представителей талибов со старейшинами и лидерами общин регионов.

Сейчас, вероятно, данное учреждение более не нужно радикалам.

Новая администрация «Талибана» уже приступила к работе. Изначально официальная инаугурация правительства была запланирована на 11 сентября, однако руководство движения объявило, что не желает устраивать пышные церемонии для выполнения своих обязанностей. В этот день над президентским дворцом в Кабуле был поднят белый флаг боевиков.

«Талибан» реорганизуют систему управления Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан
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