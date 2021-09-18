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Археологи из Марокко определили, когда человек начал носить одежду
Наука
Археологи из Марокко определили, когда человек начал носить одежду
wikipedia.org  /  UNiesert / CC BY-SA 3.0

Рабат, 18 сентября. Ученые обнаружили старейшее подтверждение изготовления одежды древними людьми в пещере на Атлантическом побережье Марокко.

Более 60 костяных приспособлений для изготовления одежды древними людьми обнаружили В марокканской пещере. По мнению специалистов, возраст находок может достигать 90-120 тыс. лет. Мех, кожа и другие материалы для подобных изделий плохо сохраняются со временем, поэтому антропологам сложно определить момент появления одежды в истории человечества.

Начало использования одежды считается важным этапом в развитии Homo sapiens. Этот шаг позволил людям значительно продвинуться в культурной и когнитивной эволюции. Кроме того, одежда из шкур и меха дала человеку возможность селиться не только в жаркой Африке, но в более холодных точках Земли, передает РИА Новости.

Китайские антропологи нашли в Китае череп, который может принадлежать новому виду Homo sapiens. Окаменелость хранится в Музее наук о Земле Хэбэйского университета в Китае.

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одежда древние люди антропологи
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