Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада

Пекин, 18 сентября. Российские специалисты разработали собственные корабельные двигатели для ВМФ РФ, что стало неожиданным для Запада шагом Москвы, считают эксперты из Китая.

После того как западные государства ввели антироссийские санкции в 2014 году, Москва попала в весьма сложное положение, связанное с дефицитом силовых агрегатов для военных кораблей, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского портала Sohu. По их словам, РФ пришлось отказаться от использования двигателей европейского производства и обратить свой взор на Китай. Аналитики подчеркнули, что на какое-то время ограничительные меры практически парализовали российскую кораблестроительную промышленность.

«Новые российские надводные корабли фактически в одночасье остались без двигателей», — констатировали журналисты.

Под ударом оказались многие образцы российской морской техники, в том числе и малые ракетные корабли типа «Буян-М», отметили авторы публикации. Они напомнили, что изначально на них должны были стоять двигатели 16V4000M90 из Германии, однако из-за санкций их пришлось сменить на силовые установки CHD622V20 китайского производства. Тем не менее Москва в итоге отказалась от продукции из КНР из-за ненадлежащего качества, приводившего к постоянным поломкам двигателей, что сделало ситуацию критической. Но выход все же был найден, подчеркнули в Sohu.

Российский лидер Владимир Путин распорядился начать разработку собственных силовых установок для военных кораблей, чтобы раз и навсегда решить вопрос зависимости РФ от зарубежных поставщиков двигателей, констатировали журналисты. Провернув подобный хитрый трюк, Москва смогла недавно спустить на воду корабль «Град» типа «Буян-М», оснащенный отечественным двигателем, что стало неприятным сюрпризом для Запада, который был удивлен тем, как Россия смогла в кратчайшие сроки решить эту проблему, резюмировали аналитики.

Ранее российские десантные корабли на воздушной подушке класса «Зубр», которые были задействованы в ходе совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», произвели сильное впечатление на пользователей британского сегмента Сети. По их словам, эти морские «чудовища» могут напугать кого угодно.