Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 20:29
20:29
Общество
Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве на следующей неделе
20:28
Происшествия
Работников водоканала насмерть засосало в колодец в Кривом Роге
20:26
Наука
Археологи из Марокко определили, когда человек начал носить одежду
20:25
Общество
Главу избирательного участка под Брянском отстранили после сообщения о «вбросе» бюллетеней
20:24
Политика
Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки
20:24
Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко сравнил роман «Дюна» с экранизацией Дени Вильнева
20:23
Происшествия
Бухгалтер ростовской школы незаконно обогатилась за счет бюджета
20:20
Происшествия
Четыре DDoS-атаки на московскую систему онлайн-голосования произошли во второй день выборов
20:19
Армия
Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада
20:18
Весь мир
Libyan Airlines возобновит полеты в Египет
Все новости

Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 20:19
Армия
Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада
facebook.com  /  Минобороны РФ

Пекин, 18 сентября. Российские специалисты разработали собственные корабельные двигатели для ВМФ РФ, что стало неожиданным для Запада шагом Москвы, считают эксперты из Китая.

После того как западные государства ввели антироссийские санкции в 2014 году, Москва попала в весьма сложное положение, связанное с дефицитом силовых агрегатов для военных кораблей, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского портала Sohu. По их словам, РФ пришлось отказаться от использования двигателей европейского производства и обратить свой взор на Китай. Аналитики подчеркнули, что на какое-то время ограничительные меры практически парализовали российскую кораблестроительную промышленность.

«Новые российские надводные корабли фактически в одночасье остались без двигателей», — констатировали журналисты.

Под ударом оказались многие образцы российской морской техники, в том числе и малые ракетные корабли типа «Буян-М», отметили авторы публикации. Они напомнили, что изначально на них должны были стоять двигатели 16V4000M90 из Германии, однако из-за санкций их пришлось сменить на силовые установки CHD622V20 китайского производства. Тем не менее Москва в итоге отказалась от продукции из КНР из-за ненадлежащего качества, приводившего к постоянным поломкам двигателей, что сделало ситуацию критической. Но выход все же был найден, подчеркнули в Sohu.

Российский лидер Владимир Путин распорядился начать разработку собственных силовых установок для военных кораблей, чтобы раз и навсегда решить вопрос зависимости РФ от зарубежных поставщиков двигателей, констатировали журналисты. Провернув подобный хитрый трюк, Москва смогла недавно спустить на воду корабль «Град» типа «Буян-М», оснащенный отечественным двигателем, что стало неприятным сюрпризом для Запада, который был удивлен тем, как Россия смогла в кратчайшие сроки решить эту проблему, резюмировали аналитики.

Ранее российские десантные корабли на воздушной подушке класса «Зубр», которые были задействованы в ходе совместных учений ВС РФ и Белоруссии «Запад-2021», произвели сильное впечатление на пользователей британского сегмента Сети. По их словам, эти морские «чудовища» могут напугать кого угодно.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада
россия запад корабли двигатели sohu
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru