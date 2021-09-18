AFP: страны Магриба победили летнюю волну пандемии COVID-19

Летний период в Северной Африке ознаменовался большим количеством случаев заболевания коронавирусом. Местным властям пришлось пойти на серьезные меры по предотвращению распространения COVID-19, начиная от комендантского часа и заканчивая закрытием границ.

Журналисты издания AFP изучили нынешнюю эпидемиологическую ситуацию на севере Африканского континента и оценили эффективность действий правительств по борьбе с вирусом.

Ливия

facebook.com / وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني

В Триполи, где до сих пор разрозненны государственные институты после десятилетнего конфликта, официально зарегистрировано 4500 смертей от COVID-19 среди семи миллионов человек. Минздрав сообщил о пике числа инфекции в июле, однако в последние недели последовало резкое снижение.

В середине лета ежедневно выявлялось около 24 000 новых случаев заболевания и более 200 смертей. В сентябре это количество уменьшилось втрое.

Национальная кампания вакцинации в стране начиналась медленно, но 11 августа в столице был открыт первый большой медицинский центр, а через 10 дней еще один на востоке. На сегодняшний день насчитывается порядка десяти мест, куда граждане могут обратиться за прививкой.

Подсчет AFP показывает, что чуть более 18% ливийцев получили первую дозу лекарства. Однако из-за нерегулярных поставок препарата полную вакцинацию прошли всего 2% населения.

Тунис

pixabay.com / Public Domain

Фотографии отделений интенсивной терапии, переполненных пациентами с COVID-19, вызвали возмущения среди граждан республики. Страна пострадала от самого высокого в регионе числа смертей на душу населения: около 24 500 на 11,7 миллиона человек.

На своем пике последняя волна зафиксировала более 55 000 новых случаев заражения в период с 7 по 13 июля — еженедельный показатель, в семь раз превышающий текущий. За последние семь дней с симптомами инфекции скончались 342 человека. В середине лета эта цифра достигала 1600 жертв.

Власти отреагировали на этот всплеск строгим вечерним комендантским часом и ограничениями на поездки. Соседняя Ливия закрыла свою границу с Тунисом. В настоящее время эти меры смягчены.

«Существует эффект массовой вакцинации населения», — считает Хечми Лузир, директор Института Пастера в республике.

В интервью агентству член научного комитета страны по борьбе с пандемией рассказал, что до 60% граждан планируется полностью привить к октябрю. За последнюю неделю Тунис реализовал национальную кампанию быстрее, чем любое другое африканское государство: 0,81% населения в день получало препарат.

Марокко

Global Look Press / pixal/http://imagebroker

Согласно данным ВОЗ, в Рабате произошло 13 800 смертей от COVID-19 на население в 36 миллионов человек. Королевство опережает своих соседей по показателям: 46,7% полностью вакцинированы.

В Марокко наблюдался всплеск инфекций после ослабления ограничительных мер и открытия своих границ для путешественников в июне. Это позволило соотечественникам, временно проживающим в европейских странах, вернуться домой на летние каникулы, привезя с собой мутировавший штамм.

По итогу в начале августа волна пандемии достигла своего пика — 70 тысяч новых случаев заболевания. Власти королевства вовремя отреагировали и ввели очередной комендантский час, параллельно запретив массовые собрания.

Минздрав Марокко подтвердил, что количество заражений уже пятую неделю подряд снижается. Однако добавил, что «по-прежнему регистрируются высокие показатели тяжелых случаев и смертей».

Рабат перенес начало нового учебного года на 1 октября. С 31 августа национальная программа вакцинации распространилась на детей от 12 до 18 лет. Без прививки школьники останутся на дистанционном обучении.

Алжир

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Минздрав североафриканского государства официально зарегистрировал 5,6 тысячи смертей на 44-миллионое население. Летняя волна пандемии в своем пике достигла 10 000 случаев заражений. В настоящий момент этот показатель резко упал — до 250 в день.

Что касается погибших, то в первую неделю августа их число доходило до 268 человек, а сейчас — в два раза меньше.

Ведомство планировало вакцинировать около 70% населения к концу сентября, однако официальные данные показывают, что только 13% граждан получили одну дозу и менее 10% полностью привиты.

Власти сохранили комендантский час, но вновь открыли пляжи, развлекательные заведения и спортивные площадки. При этом путешественникам и гостям необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Свадьбы, как и политические протесты, по-прежнему запрещены в стране.

Подводя итоги, журналисты издания заявили, что Северная Африка оправилась от летней волны пандемии и медленными темпами возвращается к повседневной жизни, послабляя ограничительные меры и открывая границы. Тем не менее правительству и Минздраву следует активизировать усилия по доступности граждан к программам вакцинации и информированию о негативных последствиях отказа от прививки.