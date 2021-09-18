Libyan Airlines возобновит полеты в Египет

Триполи, 18 сентября. Libyan Airlines возобновляет свои рейсы в Египет после нескольких лет простоя. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Точная дата первого полета из Триполи в Каир пока неизвестна. В настоящий момент эксперты двух государств заканчивают подготовку всех протоколов безопасности для успешной перевозки пассажиров.

Министр транспорта переходного Правительства национального единства Ливии Мухаммад Салим аш-Шахуби с министром авиации Египта Мухаммедом Манаром договорились возобновить авиасообщение между странами. Подписание документа произошло на полях 11-й сессии Высшего ливийско-египетского комитета.

Стороны также согласились открыть пункты обмена для приема воздушного движения и сотрудничать в области обучения технике безопасности и аэронавигации. Самолеты Libyan Airlines в первое время будут совершать посадку в аэропорту Борг-эль-Араб в Александрии по соображениям безопасности. Позже их пустят в Каир.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба накануне посетил Египет с рабочим визитом. Он обсудил с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси развитие ситуации в регионе и вопросы двусторонних отношений.