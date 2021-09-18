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Младшая сестра Нюши пожаловалась на проблемы в личной жизни
Шоу-бизнес
Младшая сестра Нюши пожаловалась на проблемы в личной жизни
Prt Scr youtube.com  /  Страна FM

Москва, 18 сентября. Младшая сестра знаменитой певицы Нюши, синхронистка Мария Шурочкина призналась, что у нее возникают проблемы с личной жизнью.

Спортсменка, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, стала гостьей юмористического шоу Comedy Club. Резидент Гарик Харламов представил Шурочкину как сестру Нюши.

«Именно только поэтому меня знают», — отметила в ответ синхронистка.

Затем Харламов уточнил у золотой призерки Игр в Токио, матерится ли она под водой. Похоже, спортсменка не расслышала вопрос юмориста и сказала в ответ, что пока не хочет становиться матерью. Тогда к беседе подключился Павел Воля.

«А вы думали, что Харламов вам такое предложение сделал?» — уточнил он.

После этого Шурочкина пожаловалась на отсутствие времени. По словам синхронистки, именно из-за этого в ее личной жизни все сложно. Хотя Харламов отметил, что не спрашивал спортсменку об этом, она продолжила делиться трудностями с юмористом.

«Мы сидим запертые на базе. У нас нет возможности видеть никого», — подчеркнула сестра Нюши.

«Но так же и в саунах происходит», — пошутил в ответ резидент Comedy Club.

Старшая сестра Шурочкиной готовится стать матерью во второй раз. Недавно Нюша показала публике уже довольно большой живот в полупрозрачном наряде.

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нюша comedy club харламов Шурочкина
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