Младшая сестра Нюши пожаловалась на проблемы в личной жизни

Москва, 18 сентября. Младшая сестра знаменитой певицы Нюши, синхронистка Мария Шурочкина призналась, что у нее возникают проблемы с личной жизнью.

Спортсменка, являющаяся двукратной олимпийской чемпионкой, стала гостьей юмористического шоу Comedy Club. Резидент Гарик Харламов представил Шурочкину как сестру Нюши.

«Именно только поэтому меня знают», — отметила в ответ синхронистка.

Затем Харламов уточнил у золотой призерки Игр в Токио, матерится ли она под водой. Похоже, спортсменка не расслышала вопрос юмориста и сказала в ответ, что пока не хочет становиться матерью. Тогда к беседе подключился Павел Воля.

«А вы думали, что Харламов вам такое предложение сделал?» — уточнил он.

После этого Шурочкина пожаловалась на отсутствие времени. По словам синхронистки, именно из-за этого в ее личной жизни все сложно. Хотя Харламов отметил, что не спрашивал спортсменку об этом, она продолжила делиться трудностями с юмористом.

«Мы сидим запертые на базе. У нас нет возможности видеть никого», — подчеркнула сестра Нюши. «Но так же и в саунах происходит», — пошутил в ответ резидент Comedy Club.

Старшая сестра Шурочкиной готовится стать матерью во второй раз. Недавно Нюша показала публике уже довольно большой живот в полупрозрачном наряде.