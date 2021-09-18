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Никарагуа обвинила Аргентину во вмешательстве во внутренние дела страны
Весь мир
Никарагуа обвинила Аргентину во вмешательстве во внутренние дела страны
Global Look Press  /  Str / dpa

Мехико, 18 сентября. Министр иностранных дел Никарагуа в ходе заседания Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) проголосовал против предоставления Аргентине председательства в организации.

Этот шаг был предпринят властями Никарагуа в ответ на критику, звучащую из Буэнос-Айреса в отношении правительства Даниэля Ортеги, которого аргентинская сторона обвиняет в политических репрессиях и уголовном преследовании оппозиционных политиков в преддверии очередных президентских выборов.

По мнению президента Никарагуа Даниэля Ортеги, позиция Аргентины четко согласуется с интервенционистской позицией Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Никарагуа заявляет, что она должна безоговорочно представлять суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна с нашей твердой позицией не поддерживать Аргентину на посту председателя CELAC», — заявил министр иностранных дел страны Денис Монкада.

По его мнению, Аргентина проигнорировала принципы CELAC, основанные на заявлениях президента Альберто Фернандеса в пользу сотрудничества с правительством США для решения проблем Никарагуа. Министр иностранных дел также подчеркнул, что Соединенные Штаты и Аргентина неоднократно нарушали суверенитет Никарагуа, что вызвало реакцию правительства и народа страны.

«Аргентина стала инструментом империализма, подчинив себя его интересам, вмешиваясь вульгарно и оскорбительно и в открытом сговоре с Вашингтоном», — заявил Монкада.

С начала июня в Никарагуа заключили под стражу несколько десятков оппозиционеров. Некоторые из них могли составить конкуренцию на предстоящих президентских выборах действующему лидеру страны Даниэлю Ортеге. Правительство обвиняет задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Действия властей Никарагуа раскритиковали в США и ООН. Соединенные Штаты ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент Даниэль Ортега планирует переизбираться на третий срок.

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