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Общественник Холодов сравнил выборы в России и США
Политика
Общественник Холодов сравнил выборы в России и США
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Санкт-Петербург, 18 сентября. Непрямые выборы президента в США являются ужасной ситуацией для американцев, считает представитель Общественной палаты РФ Александр Холодов.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг общественника Александра Холодова. Темой обсуждения стали выборы. Холодов порассуждал не только о российском избирательном процессе, но и сравнил выборы в России и США.

Общественник вспомнил конкуренцию республиканца Дональда Трампа и демократа Хилари Клинтон на президентских выборах в США.

«Ужасная ситуация для американцев — это непрямые выборы президента. Самый показательный был момент с Трампом, когда за него проголосовало меньшее количество людей, чем за Клинтон, но по этой системе выборщиков большее количество голосов было за Трампа условно говоря, президент, за которого большинство не голосовало. Наоборот, большинство отдало предпочтение другому кандидату», — заметил Александр Холодов.

Эксперт напомнил, что в США были случаи, когда выборщики голосовали не так, как им велели, а за это в некоторых штатах предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что иностранные наблюдатели ознакомились с ходом голосования в Крыму. Общественник Душан Петрович предложил внедрить в Сербии аналог российской системы ДЭГ.

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