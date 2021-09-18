«Нормальный процесс»: Холодов поддержал приглашение наблюдателей на выборы

Санкт-Петербург, 18 сентября. Приглашение иностранных наблюдателей на выборы является нормальным процессом. Об этом сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной избирательному процессу. Журналисты в ходе эфира отметили, что США никогда не приглашают наблюдателей на выборы, заявляя, что в стране царит демократия. Россия же каждый раз привлекает западных экспертов.

Холодов обратил внимание: Москва приглашает не только американцев, но и представителей многих других стран.

«Это процесс нормальный», — рассказал общественник, добавив, что сам ездил следить за выборами в других государствах.

Наблюдение за голосованием за рубежом помогает перенять полезный опыт. Например, немецкий политик Ольга Петерзен похвалила участие в выборах в онлайн-формате и трехдневные выборы в России.