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Сверхчувствительный детектор обнаружил следы темной энергии в космосе

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 20:00
Наука
Сверхчувствительный детектор обнаружил следы темной энергии в космосе
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Кембридж, 18 сентября. Следы темной энергии, ускоряющей расширение Вселенной, обнаружили ученые Института космологии Кавли при помощи сверхчувствительного детектора XENON1T.

Примерно четверть всей массы космического пространства занимает темная материя, при этом более двух третей Вселенной составляет темная энергия, сообщили специалисты. Для наблюдения человеку доступны лишь 5% космических тел.

Экспериментальный детектор обнаружил странные сигналы еще в прошлом году, ученые предположили, что наука стала свидетелем загадочного явления под названием темная энергия. Ее очень сложно обнаружить, она не взаимодействует со светом и проявляется, по мнению экспертов, только при гравитационном воздействии космических масштабов. Ученым еще предстоит доказать или опровергнуть, имел ли зафиксированный сигнал отношение к темной энергии.

Ученые Европейской программы наблюдения за изменением климата Copernicus зафиксировали стремительный рост озоновой дыры над Южным полюсом планеты. Предполагается, что увеличение продолжится до 21 октября 2021 года.

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