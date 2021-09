Ультраправые вышли на акции протеста в Вашингтоне

Вашингтон, 18 сентября. В Вашингтоне началась анонсированная правоконсервативными силами акция протеста в поддержку участников «Марша Трампа», которые были арестованы по обвинениям в штурме Капитолия 6 января.

Ранее о намерении провести марш протеста в Вашингтоне и митинг на Капитолийском холме заявляли члены ультраправой военизированной организации Proud Boys.

Here you go. The full crowd turnout for the MAGA rally in DC today. More media than participants. From @BGOnTheScene pic.twitter.com/uf7Hnhuo24 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) September 18, 2021

People gathered in Washington D.C. in support of protestors in the #Jan6 riots on the U.S. #Capitol building who they say are being denied due process of law as they remain in jail. See what the first moments of the rally looked like from CGTN's Mahvish Khan and @Phoebefllsc. pic.twitter.com/pzuhyof7rG — CGTN America (@cgtnamerica) September 18, 2021

В ответ на это, городские власти Вашингтона усилили в городе меры безопасности. Полиция была переведена на усиленный режим работы. Кроме того, вокруг здания Капитолия был вновь установлен забор, который появился здесь перед инаугурацией президента Байдена и лишь недавно был демонтирован.

Heavy police presence as protesters trickle in for DC rally (from @AP) #washingtonrally https://t.co/k6YzjK8oud — Char (@blancaforme) September 18, 2021

????#BREAKING: Watch As DC law enforcement walk in Riot Gear Near the U.S. Capitol



????#Washington l #DC



Right now Security is extremely tight today in DC As the rally for those jailed after the #Jan6 insurrection Has started. pic.twitter.com/un8t1zKfdZ — Kwitter (@Kwitter12085169) September 18, 2021

Ожидается, что организаторы протеста в ходе мероприятия потребуют освобождения из-под стражи и снятия всех обвинений с участников штурма Капитолия, который состоялся 6 января. По данным следствия, в связи с расследованием этих событий было арестовано более 500 человек. Большинство из них получили обвинения в различных преступлениях, включая нарушение общественного порядка и проникновение в запретную зону в здании Конгресса. Некоторым участникам акции были предъявлены более серьезные обвинения, включая угрозы представителям власти.

Global Look Press / CNP / AdMedia

Вместе с тем, были оправданы сотрудники полиции Капитолия, застрелившие на территории здания Конгресса безоружную протестующую Эшли Бэббит — ветерана ВВС США.

Специальная следственная комиссия по событиям 6 января, которая была создана по инициативе Демократической партии, не выявила связи между действиями протестующих и командой бывшего президента Дональда Трампа, что ограничило возможности демократов по ограничению участия Трампа в политической жизни страны.