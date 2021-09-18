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Ультраправые вышли на акции протеста в Вашингтоне
Весь мир
Ультраправые вышли на акции протеста в Вашингтоне
Global Look Press  /  Liu Jie / Xinhua

Вашингтон, 18 сентября. В Вашингтоне началась анонсированная правоконсервативными силами акция протеста в поддержку участников «Марша Трампа», которые были арестованы по обвинениям в штурме Капитолия 6 января.

Ранее о намерении провести марш протеста в Вашингтоне и митинг на Капитолийском холме заявляли члены ультраправой военизированной организации Proud Boys.

В ответ на это, городские власти Вашингтона усилили в городе меры безопасности. Полиция была переведена на усиленный режим работы. Кроме того, вокруг здания Капитолия был вновь установлен забор, который появился здесь перед инаугурацией президента Байдена и лишь недавно был демонтирован.

Ожидается, что организаторы протеста в ходе мероприятия потребуют освобождения из-под стражи и снятия всех обвинений с участников штурма Капитолия, который состоялся 6 января. По данным следствия, в связи с расследованием этих событий было арестовано более 500 человек. Большинство из них получили обвинения в различных преступлениях, включая нарушение общественного порядка и проникновение в запретную зону в здании Конгресса. Некоторым участникам акции были предъявлены более серьезные обвинения, включая угрозы представителям власти.

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Global Look Press  / CNP / AdMedia

Вместе с тем, были оправданы сотрудники полиции Капитолия, застрелившие на территории здания Конгресса безоружную протестующую Эшли Бэббит — ветерана ВВС США.

Специальная следственная комиссия по событиям 6 января, которая была создана по инициативе Демократической партии, не выявила связи между действиями протестующих и командой бывшего президента Дональда Трампа, что ограничило возможности демократов по ограничению участия Трампа в политической жизни страны.

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