Российским пенсионерам в октябре полагаются новые выплаты и индексации

Москва, 18 сентября. Многим пенсионерам в России в октябре будут начислены выплаты и надбавки. Они коснутся военных пенсионеров, а также тех, кому исполнилось 80 лет.

Так, 1 октября в России отмечается День пожилого человека. Как правило, на региональном уровне пенсионерам производятся выплаты по этому случаю. Их размер зависит от места проживания гражданина, так как выплачивается из бюджета субъекта, пишет «МК».

«В целом, любые повышения пенсий или точечные выплаты пенсионерам — это прекрасное решение», — отметила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Также в октябре будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих. Размер индексации в этом году составит 3,7%. Прибавка затронет порядка 2,6 млн человек — проходивших службу по контракту или по призыву, бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, прочее.

Граждан, которым исполнилось 80 лет, также ожидает надбавка. Им полагается увеличение в два раза фиксированной выплаты к страховой пенсии.

В период пандемии коронавируса российские власти направили на меры поддержки населения порядка 3 трлн рублей, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.