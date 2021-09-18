«Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче восьмого тура чемпионата России

Самара, 18 сентября. Футболисты «Крыльев Советов» добились волевой победы над «Ростовом» в матче восьмого тура РПЛ, который прошел на стадионе «Самара Арена».

Николай Комличенко открыл счет в игре чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Форвард отличился на 23-й минуте игры, воспользовавшись передачей Понтуса Альмквиста. Незадолго до перерыва хозяева сравняли счет. Баштуш отправил мяч в свои ворота после прострела Романа Ежова. Во втором тайме Силвие Бегич вывел «Крылья Советов» вперед. Спустя восемь минут Максим Глушенков увеличил преимущество хозяев. На 69-й минуте встречи Даниил Глебов сократил отставание «Ростова» в счете. Окончательный результат поединка установил Владислав Сарвели, который воспользовался точным пасом 16-летнего Сергея Пиняева.

Благодаря победе «Крылья Советов» набрали 10 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету занимающего 13-ю позицию «Ростова» осталось шесть баллов.

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