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США были вынуждены признать вину за убийство мирных жителей Кабула
Весь мир
США были вынуждены признать вину за убийство мирных жителей Кабула
flickr.com  /  U.S. Secretary of Defense

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи официально признал, что совершенная в прошлом месяце атака американского беспилотника по жилому району Кабула была ошибкой. Высокопоставленный генерал отметил, что пришел к такому выводу после тщательного изучения результатов расследования и межведомственной экспертизы.

В своем заявлении он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что удар был нанесен с «искренней верой» в то, что он предотвратит неизбежное нападение на кабульский аэропорт, откуда американские войска эвакуировали людей.

При этом Маккензи принес извинения за инцидент и назвал «маловероятным» факт того, что убитые афганцы были связаны с региональным отделением «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), членов которого планировали ликвидировать ВВС.

«Как командующий боевыми действиями я несу полную ответственность за этот удар и трагический исход», — сказал генерал.

Роковая ошибка

Военная акция ВВС США была проведена 29 августа, спустя три дня после теракта в аэропорту Кабула, откуда в это время эвакуировались американские силы.

Предпосылки для нападения

Кроме них на контролируемом США объекте в этот момент находилось большое количество афганцев, пытающихся найти себе место на транспортных самолетах, вывозящих военнослужащих. Эти люди помогали иностранным войскам в период проведения операции НАТО, а потому опасались репрессий со стороны захвативших страну талибов.

В результате самоподрыва террориста-смертника, произошедшего у одного из КПП воздушной гавани 26 августа, пострадали порядка 1,3 тысячи человек. В общей сложности в результате взрыва погибли более 170 человек, 13 из которых были американскими военнослужащими.

Как США дошли до признания своей вины за убийство мирных жителей в Кабуле
Федеральное агентство новостей  / 

Ответственность за нападение взяла группировка «Вилаят Хорасан» — региональное ответвление ИГ.

США были вынуждены признать вину за убийство мирных жителей Кабула
Федеральное агентство новостей  / 

Удар в Кабуле

Сразу же после этого и без того находящиеся в состоянии повышенной готовности силы Соединенных Штатов начали работать над поиском организаторов нападения. Ракетная атака их беспилотника в столице Афганистана состоялась 29 августа и преподносилась в качестве ответа на теракт.

Ее результатом стало уничтожение двух транспортных средств и частичное разрушение жилого дома. Погибли десять человек, по меньшей мере семеро из которых были детьми.

На следующий день американские власти все же признали, что в ходе операции умерли мирные граждане, однако эти потери традиционно оцениваются в Соединенных Штатах как «сопутствующий ущерб», цена которого мала по сравнению с предотвращенной угрозой.

Позже выяснилось, что среди жертв оказался сотрудник американской некоммерческой организации Nutrition and Education International (NEI) — 43-летний Земари Ахмади. На протяжении 14 лет он занимался гуманитарной работой в этой НКО, специализирующейся на борьбе с голодом в южноазиатской стране.

Американская разведка ошибочно предположила, что он является членом ИГ и нанесла удар по его автомобилю, вокруг которого находилась группа детей. Незадолго до этого мужчина подал в консульство документы с просьбой о предоставлении ему убежища в США. Эти данные выяснили сотрудники The New York Times.

Практически сразу после инцидента, еще до начала сентября, американские силы полностью покинули афганскую территорию.

Как США дошли до признания своей вины за убийство мирных жителей в Кабуле
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Sanaullah Seiam / XinHua

Отрицание и торг

Трагедия в Кабуле стала причиной широкого общественного резонанса.

Одними из первых отреагировал «Талибан»1 (запрещено в РФ), осудившее атаку. Представители радикального движения заявили, что США должны были сообщить им о своих подозрениях, а не осуществлять «произвольные» удары по городу.

Внимание к происшествию проявила и международная пресса: сотрудники СМИ оперативно приступили к опросам местных жителей и очевидцев трагедии. Именно они указали на одно любопытное обстоятельство: в Пентагоне говорили, что в уничтоженных ВВС автомобилях были взрывчатые вещества для новых терактов, однако в таком случае после ракетного удара окружению был бы нанесен гораздо более серьезный ущерб.

В Центральном командовании ВС США не стали отвечать на посвященные этому вопросы прессы.

«CENTCOM продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле 29 августа. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сообщил 11 сентября пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби корреспонденту ТАСС.

При этом чиновник решительно заявил, что Пентагон все еще уверен, что удар БПЛА устранил новую угрозу для аэропорта и американских военных.

Впрочем, международное сообщество проявило должное внимание к происшествию, которое можно охарактеризовать убийством мирных жителей. Помимо отдельных выступлений представителей разных стран, об ужасных последствиях атаки заговорили и должностные лица ООН. Так что в этот раз Вашингтон не смог выйти сухим из воды — американской стороне все же пришлось признать тот факт, что никто из погибших в Афганистане не был членом террористической группировки.

«Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», — отметил глава Пентагона Ллойд Остин в письменном заявлении ведомства, опубликованном 17 сентября.

При этом военный министр также выразил соболезнования семьям жертв нападения и сообщил о тщательном разбирательстве, в ходе которого будет рассмотрена необходимость изменения «полномочий, процедур и процессов нанесения ударов» в будущем.

Что дальше

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что даже столь редкое для американской стороны признание своей ошибки станет причиной каких-либо последствий для США.

Генерал Фрэнк Маккензи, публично возложивший на себя ответственность за инцидент, вероятнее всего не уйдет в отставку и не испытает на себе какие бы то ни было штрафные санкции. В той же речи он призвал мировую общественность не судить о возможностях США наносить удары по террористам на основе одной ошибки в Афганистане, даже если погибло так много мирных граждан.

При этом он заявил, что Пентагон «изучает возможность добровольной выплаты компенсаций» семьям погибших, однако тут же оговорился, что и эта инициатива не обязательно будет реализована. По его словам, теперь выйти на связь с пострадавшей стороной будет «очень трудно», поскольку США более не присутствуют в Афганистане и не имеют там дипломатического представительства.

Ошибочное нападение на Кабул стало новым ударом по репутации Вашингтона, которая и так была подорвана поспешным уходом из страны, захваченной талибами еще до вывода иностранных войск. Государство, на протяжении 20 лет переживавшее внешнее вмешательство западных государств, оказалось неспособно самостоятельно решать собственные проблемы и быстро пало перед действиями радикальных сил.

Из-за этого афганцам в «наследство» осталась находящаяся в международной изоляции страна в состоянии глобального кризиса, с разрушенной экономикой и социальными институтами. Будущее Афганистана пока является весьма неопределенным, теперь остается только ждать конкретных шагов от нового правительства, которое либо вновь дискредитирует себя, либо добьется признания со стороны других государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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