США были вынуждены признать вину за убийство мирных жителей Кабула

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Фрэнк Маккензи официально признал, что совершенная в прошлом месяце атака американского беспилотника по жилому району Кабула была ошибкой. Высокопоставленный генерал отметил, что пришел к такому выводу после тщательного изучения результатов расследования и межведомственной экспертизы.

В своем заявлении он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что удар был нанесен с «искренней верой» в то, что он предотвратит неизбежное нападение на кабульский аэропорт, откуда американские войска эвакуировали людей.

U.S. CENTCOM Commander: ‘I Am Fully Responsible’ for Drone Strike That Killed Civilians | MRCTV https://t.co/vztKkWCaSe — Filtered News (@filterednews) September 18, 2021

При этом Маккензи принес извинения за инцидент и назвал «маловероятным» факт того, что убитые афганцы были связаны с региональным отделением «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), членов которого планировали ликвидировать ВВС.

«Как командующий боевыми действиями я несу полную ответственность за этот удар и трагический исход», — сказал генерал.

Роковая ошибка

Военная акция ВВС США была проведена 29 августа, спустя три дня после теракта в аэропорту Кабула, откуда в это время эвакуировались американские силы.

Предпосылки для нападения

Кроме них на контролируемом США объекте в этот момент находилось большое количество афганцев, пытающихся найти себе место на транспортных самолетах, вывозящих военнослужащих. Эти люди помогали иностранным войскам в период проведения операции НАТО, а потому опасались репрессий со стороны захвативших страну талибов.

В результате самоподрыва террориста-смертника, произошедшего у одного из КПП воздушной гавани 26 августа, пострадали порядка 1,3 тысячи человек. В общей сложности в результате взрыва погибли более 170 человек, 13 из которых были американскими военнослужащими.

Федеральное агентство новостей /

Ответственность за нападение взяла группировка «Вилаят Хорасан» — региональное ответвление ИГ.

Федеральное агентство новостей /

Удар в Кабуле

Сразу же после этого и без того находящиеся в состоянии повышенной готовности силы Соединенных Штатов начали работать над поиском организаторов нападения. Ракетная атака их беспилотника в столице Афганистана состоялась 29 августа и преподносилась в качестве ответа на теракт.

Ее результатом стало уничтожение двух транспортных средств и частичное разрушение жилого дома. Погибли десять человек, по меньшей мере семеро из которых были детьми.

"[The US] can see that there were innocent children near the car."



Apology ‘not enough’, say survivors of US drone attack in Kabul https://t.co/Zs2GDAeci4 pic.twitter.com/swth7Y751B — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 18, 2021

На следующий день американские власти все же признали, что в ходе операции умерли мирные граждане, однако эти потери традиционно оцениваются в Соединенных Штатах как «сопутствующий ущерб», цена которого мала по сравнению с предотвращенной угрозой.

Позже выяснилось, что среди жертв оказался сотрудник американской некоммерческой организации Nutrition and Education International (NEI) — 43-летний Земари Ахмади. На протяжении 14 лет он занимался гуманитарной работой в этой НКО, специализирующейся на борьбе с голодом в южноазиатской стране.

Ahmadi was a 14-year employee of Nutrition & Education International, a U.S. NGO that fights malnutrition. He helped start up soy factories, repair machinery, transport his colleagues and distribute food from his Corolla to displaced Afghans. pic.twitter.com/S7r1TyHBs0 — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

Американская разведка ошибочно предположила, что он является членом ИГ и нанесла удар по его автомобилю, вокруг которого находилась группа детей. Незадолго до этого мужчина подал в консульство документы с просьбой о предоставлении ему убежища в США. Эти данные выяснили сотрудники The New York Times.

Практически сразу после инцидента, еще до начала сентября, американские силы полностью покинули афганскую территорию.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Sanaullah Seiam / XinHua

Отрицание и торг

Трагедия в Кабуле стала причиной широкого общественного резонанса.

Одними из первых отреагировал «Талибан»1 (запрещено в РФ), осудившее атаку. Представители радикального движения заявили, что США должны были сообщить им о своих подозрениях, а не осуществлять «произвольные» удары по городу.

Внимание к происшествию проявила и международная пресса: сотрудники СМИ оперативно приступили к опросам местных жителей и очевидцев трагедии. Именно они указали на одно любопытное обстоятельство: в Пентагоне говорили, что в уничтоженных ВВС автомобилях были взрывчатые вещества для новых терактов, однако в таком случае после ракетного удара окружению был бы нанесен гораздо более серьезный ущерб.

Gen. Frank McKenzie, the head of U.S. Central Command, says, “It is unlikely that the vehicle and those who died were associated with ISIS-K or were a direct threat to U.S. forces.” https://t.co/kJ8JM1gSZK — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) September 17, 2021

В Центральном командовании ВС США не стали отвечать на посвященные этому вопросы прессы.

«CENTCOM продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле 29 августа. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сообщил 11 сентября пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби корреспонденту ТАСС.

При этом чиновник решительно заявил, что Пентагон все еще уверен, что удар БПЛА устранил новую угрозу для аэропорта и американских военных.

Central Command is still denying criminal malfeasance in the drone bombing that killed ten innocent AfghansAcc. Pentagon isn't taking any responsibility for investigating it. So CENTCOM is investigating its own crime! Behold accountability Pentagon-style. https://t.co/X8LAxgTO6m — Gareth Porter (@GarethPorter) September 14, 2021

Впрочем, международное сообщество проявило должное внимание к происшествию, которое можно охарактеризовать убийством мирных жителей. Помимо отдельных выступлений представителей разных стран, об ужасных последствиях атаки заговорили и должностные лица ООН. Так что в этот раз Вашингтон не смог выйти сухим из воды — американской стороне все же пришлось признать тот факт, что никто из погибших в Афганистане не был членом террористической группировки.

«Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки», — отметил глава Пентагона Ллойд Остин в письменном заявлении ведомства, опубликованном 17 сентября.

При этом военный министр также выразил соболезнования семьям жертв нападения и сообщил о тщательном разбирательстве, в ходе которого будет рассмотрена необходимость изменения «полномочий, процедур и процессов нанесения ударов» в будущем.

On the way out, US military kills 10 more Afghan civilians, incl. 7 kids.



By describing such frequent atrocities as "mistakes" & the victims as "collateral damage", the US can't acquit itself.



The int'l community must hold the US accountable for years of occupation & violence. pic.twitter.com/9D1rvmwbT0 — Iran Foreign Ministry ???????? (@IRIMFA_EN) September 18, 2021

Что дальше

Впрочем, вряд ли стоит рассчитывать, что даже столь редкое для американской стороны признание своей ошибки станет причиной каких-либо последствий для США.

KABUL (AA) Family of the 10 innocent civilians including 7 children, killed in US drone strike on 29 August rejected CENTCOM and Pentagon’s apology. pic.twitter.com/VYRAJGeTw5 — Kasım İleri (@kasimileri_) September 18, 2021

Генерал Фрэнк Маккензи, публично возложивший на себя ответственность за инцидент, вероятнее всего не уйдет в отставку и не испытает на себе какие бы то ни было штрафные санкции. В той же речи он призвал мировую общественность не судить о возможностях США наносить удары по террористам на основе одной ошибки в Афганистане, даже если погибло так много мирных граждан.

При этом он заявил, что Пентагон «изучает возможность добровольной выплаты компенсаций» семьям погибших, однако тут же оговорился, что и эта инициатива не обязательно будет реализована. По его словам, теперь выйти на связь с пострадавшей стороной будет «очень трудно», поскольку США более не присутствуют в Афганистане и не имеют там дипломатического представительства.

ABD ordusundan Kabil itirafı... Centcom: "Hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivil öldü." pic.twitter.com/EZep5nQjyJ — Habertürk TV (@HaberturkTV) September 18, 2021

Ошибочное нападение на Кабул стало новым ударом по репутации Вашингтона, которая и так была подорвана поспешным уходом из страны, захваченной талибами еще до вывода иностранных войск. Государство, на протяжении 20 лет переживавшее внешнее вмешательство западных государств, оказалось неспособно самостоятельно решать собственные проблемы и быстро пало перед действиями радикальных сил.

Из-за этого афганцам в «наследство» осталась находящаяся в международной изоляции страна в состоянии глобального кризиса, с разрушенной экономикой и социальными институтами. Будущее Афганистана пока является весьма неопределенным, теперь остается только ждать конкретных шагов от нового правительства, которое либо вновь дискредитирует себя, либо добьется признания со стороны других государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.