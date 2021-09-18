Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки

Создание тройственного альянса между США, Австралией и Британией (AUKUS), сопряженное со сделкой по строительству австралийского атомного подводного флота и разрывом контрактов с Францией, стало, наверное, главным резонансным событием в мировой политике в последние дни.

Стоит напомнить, что все началось еще в 2016 году. Австралия заключила контракт с французской Naval Group на постройку 12 не атомных подводных лодок для австралийского военного флота. Контракт был рассчитан на 50 лет. Сейчас этот договор оценивается в 66 миллиардов долларов. И в свое время Жан-Ив Ле Дриан, который сейчас возглавляет французский МИД, а тогда был министром обороны, назвал эту сделку «новым этапом совместной истории двух стран».

Однако на днях в ходе трехсторонних переговоров Британия, Австралия и США заявили, что в рамках нового военного альянса Австралия разрывает контракт с Францией и теперь США будут строить для Канберры восемь атомных подводных лодок. Это, в общем-то, тоже историческая веха, поскольку раньше у Австралии атомного подводного флота не было.

При этом, что характерно, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам переговоров заявил следующее:

«Моя роль как премьер-министра заключается в том, чтобы действовать наилучшим образом в интересах нашей национальной безопасности. Я знаю, что Франция сделала бы то же самое, и в конце концов мы будем поняты».

Надо сказать, Франция поняла все достаточно четко. Хотя бы потому, что 66 миллиардов долларов — это 2,5% от ВВП этой страны в 2020 году (2,60 триллиона). А чтобы было совсем понятно: все военные расходы Франции в том же 2020 составили 52,7 миллиарда долларов.

В общем, в этом контексте вполне понятно, почему министр иностранных дел Франции назвал это решение «ножом в спину», а эксперты этой страны говорят, что члены AUKUS строят «англо-саксонский мир без участия Парижа».

Заявлениями, впрочем, дело не ограничилось, и Франция, опять же впервые в истории, отозвала послов из США и Австралии «для консультаций». Попутно, кстати, отменив мероприятия по совместному с США празднованию 240-летней годовщины Чесапикского сражения.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Американские СМИ, пытаясь объяснить настолько резкую реакцию Парижа, упоминают, что президентские выборы там состоятся в 2022 году и нынешнему главе государства Эммануэлю Макрону «нужно показать французскому населению, что он недоволен и делает все, что возможно, чтобы его недовольство было понятно всем».

Одновременно с этим официальные комментарии что американских, что австралийских дипломатов носят какой-то небывало извиняющийся характер. В частности, представители австралийского МИД заявили, что «Австралия понимает глубокое разочарование Франции». Представители американского Белого дома высказались практически идентично:

«США сожалеют о решении Франции об отзыве посла и в грядущие дни будут работать над устранением разногласий».

В общем, все сожалеют, все всё понимают, но деньги, и огромные, в итоге от Франции ушли. И по факту разразился грандиозный скандал с далеко идущими последствиями, вплоть до глобального изменения геополитической ситуации. Об этом, в частности, говорят многие эксперты. И суть их прогнозов сводится к тому, что Франция сейчас усилит политические и экономические связи сначала с Германией, а потом, что вполне логично, с Россией и Китаем.

Что касается КНР, то здесь все тоже достаточно просто. Дело в том, что пресловутый альянс AUKUS был создан как раз для того, чтобы «сдерживать экспансию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе». У Франции тоже есть свои интересы в этой акватории. Например, Французская Полинезия. И Франция сейчас крайне обижена. Особенно потерей денег.

wikipedia.org / mil.ru / CC BY 4.0

В этом смысле показательна следующая цифра: 62,9 миллиарда долларов. Это сумма торгового оборота между Францией и Китаем в 2018 году. Более поздних данных, к сожалению, в открытых источниках найти не удается. Но можно отметить, что торговый оборот КНР и ЕС в 2020 составил 586 миллиардов евро, или 687 миллиардов долларов США. Только за первые три месяца 2021 года объем торговли КНР с ЕС равнялся 183 миллиардам долларов. И огромная часть этих денег приходится именно на Францию, которая теперь имеет еще и полное моральное право наращивать объемы этих отношений по самым разным проектам.

Кстати, уже много лет Франция и КНР сотрудничают в сфере «мирного атома». В частности, 9 января 2018 года был подписан договор между ведущей ядерной корпорацией Китая China General Nuclear (CGN) и французским Комиссариатом по атомной энергии (CEA). Соглашение касается разработки, строительства и эксплуатации реакторов и ядерного топлива. Сотрудничество это, правда, освещается мало и идет с перерывами, однако есть мнение, что новый англо-саксонский альянс даст очень мощный импульс франко-китайским проектам в ядерной сфере. И да: Франция умеет строить очень интересные подводные лодки «Триумфатор». Куда более дешевые, чем те же американские АПЛ «Огайо», но крайне быстрые и маневренные. Ну а Китай сейчас очень сильно будет заинтересован в усилении обороны своих водных рубежей.

Что касается России, то здесь все более чем интересно, в том числе с точки зрения реакции нашего дипломатического ведомства. Так, спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, поинтересовалась:

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам “Мистраль”. Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?»

С другой стороны, понятно, что если Франция захочет работать с Россией, заключая договоры в том числе в сфере военной промышленности, то наша страна всегда открыта для честных и взаимовыгодных предложений. Вопрос лишь в том, пойдет ли на это Франция и не испугается ли санкций со стороны все тех же США. Но пока французы настроены крайне решительно. Да и потеря 2,5% ВВП тоже, в общем-то, намекает, что возможными экономическими санкциями можно пренебречь, поскольку и без них страна понесла в одночасье какие-то астрономические издержки.

К тому же если говорить о сугубо военной проблематике, то не стоит забывать, что именно Франция активно начала педалировать тему «создания военно-политического альянса на территории Европы без участия США». И сейчас для самого активного продвижения данного проекта у Франции есть все возможности, но, что самое главное, есть полное моральное право.