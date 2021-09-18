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Замглавы Минэнерго Украины представила план «победы» над «Северным потоком — 2»
Экономика
Замглавы Минэнерго Украины представила план «победы» над «Северным потоком — 2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 сентября. Перестройкой газотранспортной системы Украина хочет защитить себя от тяжелых последствий прекращения транзита российского топлива.

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль полагает, что стране необходимо готовиться к возможным последствиям отключения от транзитного газа после начала работы «Северного поток — 2». По мнению чиновницы, у страны есть выход из сложившейся ситуации.

«Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита», — цитирует ее РИА Новости.

В частности, страна должна присоединиться к Германии в списке «Группы риска». Такое название носит европейский механизм, созданный для предотвращения кризисных ситуаций с газом.

Не все специалисты согласны с такой оценкой происходящего. Политолог Ростислав Ищенко ранее отметил, что Киев не сможет без существенных потерь переориентировать собственную газотранспортную систему на внутреннее потребление.

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украина газ транзит газа зеркаль северный поток 2 энергобезопасность
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