Замглавы Минэнерго Украины представила план «победы» над «Северным потоком — 2»

Киев, 18 сентября. Перестройкой газотранспортной системы Украина хочет защитить себя от тяжелых последствий прекращения транзита российского топлива.

Заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль полагает, что стране необходимо готовиться к возможным последствиям отключения от транзитного газа после начала работы «Северного поток — 2». По мнению чиновницы, у страны есть выход из сложившейся ситуации.

«Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита», — цитирует ее РИА Новости.

В частности, страна должна присоединиться к Германии в списке «Группы риска». Такое название носит европейский механизм, созданный для предотвращения кризисных ситуаций с газом.

Не все специалисты согласны с такой оценкой происходящего. Политолог Ростислав Ищенко ранее отметил, что Киев не сможет без существенных потерь переориентировать собственную газотранспортную систему на внутреннее потребление.