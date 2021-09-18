Культуролог Пархоменко сравнил роман «Дюна» с экранизацией Дени Вильнева

Если «Дюна» Дени Вильнева так и не получит продолжения, то ее по праву можно будет назвать «Величайшая экранизация, снятая наполовину». Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

По его мнению, роман «Дюна» 1965 года заслуженно считается культовым. Эксперт убежден: это литературное произведение стало одним из столпов мира фантастики и оказало значительное влияние на массовую культуру в целом.

«Сам роман по жанру можно отнести к так называемой «мягкой научной фантастике», — заметил собеседник ФАН. — В отличие от предшествующей ей «жесткой научной фантастики» или просто «научной фантастики», этот жанр не конструирует новые идеи в сфере научных предположений и гипотез о возможных технологиях. Вместо этого он заимствует уже готовые идеи о возможных технологиях будущего, а также научные и околонаучные гипотезы, используя их как часть экспозиции. Вместо этого жанр концентрируется на вопросах культурологического, социального и философского характера».

Что касается экранизаций «Дюны», продолжил культуролог, то вышедшая на экраны картина Дени Вильнева — третья по счету среди фильмов, снятых по этому произведению.

«При этом картина охватывает даже меньше половины событий оригинального романа, — посетовал культуролог. — Сам медленный темп картины и глубокое внимание к деталям заставили меня задуматься, что, возможно, такая подача могла бы лучше смотреться в сериале. Вместе с тем неясно, увидим ли мы вообще вторую часть истории «Дюны» в интерпретации Дени Вильнева — это вопрос пока еще нерешенный, и многое будет зависеть от кассовых сборов первой части».

В свежей экранизации культового романа Пархоменко прежде всего отметил визуал.

Федеральное агентство новостей /

«Планы и пейзажи сняты на запредельном уровне, декорации и спецэффекты внушают священный трепет, — заявил он. — С технической точки зрения новая «Дюна» показывает уровень современных технологий в кинематографе. Фильм смотрится как созерцательная картина с очень неторопливым темпом. Но здесь же многие укорят фильм в затянутости, и я к ним присоединюсь — отсидеть почти три часа в кинотеатре оказалось делом слегка утомительным».

По словам собеседника ФАН, история «Дюны» все еще не потеряла своей актуальности и смотрится интересно.

«В ней любопытен, например, образ феодального строя с его внутренними нюансам, — отметил эксперт. — По сюжету верховный феодал Император стравливает двух своих вассалов в междоусобной войне, чтобы снизить их военную мощь и уменьшить потенциальную угрозу для собственной безопасности. Актуальность картине придают такие моменты, как колониализм с внешней экспансией в земли аборигенов с целью добычи ресурса, являющегося сверхценным во внешнем мире. При этом самих аборигенов в лучшем случае не трогают, а то и вовсе пытаются истребить».

Культуролог подчеркнул, что, хотя колониальная эпоха как таковая уже закончилась, мир и сегодня все еще продолжает жить с ее наследием.

«Сравнивать структуру романа и структуру экранизации Вильнева в целом пока еще рано, — считает Пархоменко. — Экранизация — это в любом случае самостоятельное произведение, и во второй части режиссер все еще может внезапно удивить нас тем или иным авторским видением. В связи с нерешенным статусом продолжения хотелось бы вспомнить первую неудавшуюся попытку экранизации «Дюны» 1975 года, которую должен был снимать режиссер Алехандро Ходоровски. Так после отмены съемок эта история получила заголовок «Величайший не снятый фильм». Что же касается экранизации Вильнева, то, если она так и не получит продолжения, возможно ее можно будет назвать «Величайшая экранизация, снятая наполовину».

Ранее культуролог осудил хамство в адрес Дени Вильнева, критиковавшего Marvel.