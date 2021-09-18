Корабли Северного флота вошли в море Лаптевых для проведения арктических учений

Североморск, 18 сентября. Экипажи кораблей Северного флота РФ в рамках арктического похода преодолели пролив Вилькицкого и вошли в море Лаптевых. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Согласно информации, в составе отряда: большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов» и спасательно-буксирное судно «Памир».

В пресс-службе флота отмечают, что с борта судна «Североморск» несколько раз вылетал вертолет Ка-27 с разведывательной целью, однако ледовая обстановка по маршруту арктического похода в основном оставалась благоприятной. В сообщении говорится о том, что большую часть пути отряд кораблей Северного флота РФ двигался по открытой воде.

Известно, что в акватории моря Лаптевых военнослужащие СФ РФ приступят к запланированным маневрам.

Ранее ракетный крейсер «Маршал Устинов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» провели уничтожение морского десанта условного противника на учениях в Баренцевом море.