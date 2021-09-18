NetEase: российский истребитель Су-30 смог прогнать F-35 над Средиземным морем

Пекин, 18 сентября. Истребители ВВС США F-35 показали низкую эффективность после столкновения с российским Су-30, пишут китайские эксперты.

Пентагон считает ВВС США настоящей гордостью страны по двум причинам: количеству авиатехники и технической продвинутости. Наиболее современным на текущий момент Вашингтон считает истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. Затраты на его производство оцениваются в миллиарды долларов. Реклама потребовала сотен миллионов долларов. Но недавний инцидент с Су-30 пошатнул уверенность США в своих машинах, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание NetEase.

«Смелый маневр российских пилотов отпугнул американские военные самолеты», — заметили авторы материала.

Несколько F-35 находились в воздушном пространстве над Средиземным морем. Спустя некоторое время на пути американских машин появился российский истребитель Су-30. Пилоты ВКС РФ смогли догнать западные самолеты в кратчайшее время. Американским летчикам оставалось только ретироваться, заметили аналитики. В NetEase допустили, что россияне смогли эффективно обойти разрекламированные системы снижения заметности (стелс). Су-30 смог эффективно подстроиться под цели и прогнать их, констатировали журналисты.

Конгресс США ранее заинтересовался целесообразностью использования самолетов F-35. В нынешнем виде эти истребители попросту являются бесполезными против российских систем противовоздушной обороны, уверены конгрессмены.