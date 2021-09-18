Волонтеры Воронежа спасли жизнь 120 стрижам и отпустили их на свободу

Воронеж, 18 сентября. Воронежцы из Центра охраны животных «Наша природа» спасают жизни птицам и выпускают их на свободу.

Только за этот год волонтерам удалось спасти порядка 120 стрижей. Птицы попали в Центр охраны животных «Наша природа» слабыми и больными. Сотрудники организации выходили их, выкормили и отпустили на свободу.

«Для нас вылечить животное и вернуть его в природу — большая радость. Но, к сожалению, некоторые травмы приводят к необратимым последствиям, и тогда птица или зверек уже не может вести полноценную жизнь», — цитирует kp.ru слова зоозащитников.

На сегодняшний день в Центре проходит реабилитацию огромное количество представителей фауны. Среди них — неясыть, осоеды, ястреб-перепелятник, черный коршун, цапля, еж и енотовидная собака.

Не так давно председатель семейной общины КМНС «Хаски-Тыал» Анастасия Теребихина предложила создать патрули для помощи диким северным оленям в поселке Волочанка Красноярского края. Их намерены организовать у основных путей сезонной миграции парнокопытных животных.