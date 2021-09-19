Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 сентября 07:06
07:06
Происшествия
Неэксплуатируемое здание вспыхнуло в Пушкинском районе Петербурга
07:03
Общество
Принц Чарльз: последняя шутка герцога Эдинбургского оказалась пророческой
06:53
Политика
Экс-министр экономики Суслов: Украина расплачивается за слова Зеленского о грязном газе
06:51
Происшествия
МЧС: трехкомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Петербурга
06:51
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами поезда метро в Москве
06:45
Общество
Врач Эмироглу назвал богатые витаминами продукты для укрепления иммунитета
06:43
Происшествия
Несколько автомобилей загорелись в Московском районе Петербурга
06:42
Спорт
Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой
06:40
Политика
Посольство России в Киргизии открыло избирательные участки для голосования
06:37
Автоэксперт Епанешников дал полезные советы по выбору зимней резины
Все новости

В ОНК Петербурга оценили безопасность на избирательных участках города
Общество
В ОНК Петербурга оценили безопасность на избирательных участках города
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

В России стартовал третий день выборов в Государственную думу и в ряд региональных парламентов. Как заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова, избирательный процесс организован по противоэпидемическим правилам и практически у всех, кто задействован на выборных участках, имеется иммунитет к коронавирусу.

О том, безопасно ли жителям Северной столицы идти голосовать в избиркомы, ФАН спросил у председателя Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александра Холодова.

«На избирательных участках везде — а я был на нескольких десятках — заставляли быть в маске или выдавали ее, также были одноразовые перчатки, во многих местах [проводилось] обеззараживание. Могу сказать, что по ощущениям некая паранойя стала поменьше, хоть и не везде на участках вход и выход были организованы в разных местах. Но необходимое количество мер, естественно, принимается, то есть это маски, наличие антисептиков, сотрудники в масках, перчатки и социальная дистанция. И я так понимаю, у большего количества людей [сделаны] прививки и народ уже поспокойнее стал реагировать, поэтому озабоченности меньше», — поделился наблюдениями Александр Холодов.

В ОНК Петербурга оценили безопасность на избирательных участках города
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Собеседник ФАН оценил и стратегию разделения выборов на три дня, благодаря которой федеральному ведомству и организаторам удалось лучше развести потоки людей в условиях COVID-19. Общественный деятель отметил, что это решение также позволило сделать избирательный процесс в первую очередь удобным для граждан.

«Голосование в три дня удобнее с точки зрения хотя бы того, что можно выбрать, прийти в выходной день или будний. Те люди, у которых, например, суточная работа — вот у него попали сутки на голосование, а тут он все равно успеет проголосовать. То есть в плане удобства для избирателей три дня, естественно, удобнее. Это не удобнее в первую очередь для наблюдателей. Даже для тех же комиссий это столько хлопот не доставляет, потому что эта работа все-таки у них как-то оплачивается. А наблюдатели часто [там работают] из соображений и каких-то политических предпочтений. И три дня просидеть на участке не так просто. Поэтому, с точки зрения организации, конечно, сложнее, с точки зрения удобства для избирателей, конечно, удобнее», — резюмировал председатель ОНК Петербурга.

Ранее председатель профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов рассказал, как проголосовал на выборах, и призвал россиян вакцинироваться, чтобы ускорить выработку коллективного иммунитета. Также политик подчеркнул, что не стоит отказываться от голосования, ведь сейчас мы выбираем людей, которые в ближайшие пять лет будут определять судьбу Петербурга и России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В ОНК Петербурга оценили безопасность на избирательных участках города
выборы петербург роспотребнадзор избирательные участки коронавирус масочный режим холодов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru