В ОНК Петербурга оценили безопасность на избирательных участках города

В России стартовал третий день выборов в Государственную думу и в ряд региональных парламентов. Как заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова, избирательный процесс организован по противоэпидемическим правилам и практически у всех, кто задействован на выборных участках, имеется иммунитет к коронавирусу.

О том, безопасно ли жителям Северной столицы идти голосовать в избиркомы, ФАН спросил у председателя Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александра Холодова.

«На избирательных участках везде — а я был на нескольких десятках — заставляли быть в маске или выдавали ее, также были одноразовые перчатки, во многих местах [проводилось] обеззараживание. Могу сказать, что по ощущениям некая паранойя стала поменьше, хоть и не везде на участках вход и выход были организованы в разных местах. Но необходимое количество мер, естественно, принимается, то есть это маски, наличие антисептиков, сотрудники в масках, перчатки и социальная дистанция. И я так понимаю, у большего количества людей [сделаны] прививки и народ уже поспокойнее стал реагировать, поэтому озабоченности меньше», — поделился наблюдениями Александр Холодов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН оценил и стратегию разделения выборов на три дня, благодаря которой федеральному ведомству и организаторам удалось лучше развести потоки людей в условиях COVID-19. Общественный деятель отметил, что это решение также позволило сделать избирательный процесс в первую очередь удобным для граждан.

«Голосование в три дня удобнее с точки зрения хотя бы того, что можно выбрать, прийти в выходной день или будний. Те люди, у которых, например, суточная работа — вот у него попали сутки на голосование, а тут он все равно успеет проголосовать. То есть в плане удобства для избирателей три дня, естественно, удобнее. Это не удобнее в первую очередь для наблюдателей. Даже для тех же комиссий это столько хлопот не доставляет, потому что эта работа все-таки у них как-то оплачивается. А наблюдатели часто [там работают] из соображений и каких-то политических предпочтений. И три дня просидеть на участке не так просто. Поэтому, с точки зрения организации, конечно, сложнее, с точки зрения удобства для избирателей, конечно, удобнее», — резюмировал председатель ОНК Петербурга.

Ранее председатель профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов рассказал, как проголосовал на выборах, и призвал россиян вакцинироваться, чтобы ускорить выработку коллективного иммунитета. Также политик подчеркнул, что не стоит отказываться от голосования, ведь сейчас мы выбираем людей, которые в ближайшие пять лет будут определять судьбу Петербурга и России.