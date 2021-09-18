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Президент России обратился к участникам и гостям «Кинотавра»
Общество
Президент России обратился к участникам и гостям «Кинотавра»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 18 сентября. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей ежегодного фестиваля «Кинотавр».

Пресс-служба Кремля на официальном сайте опубликовала телеграмму Владимира Путина, в которой президент России обратился к гостям и участникам «Кинотавра». Ежегодный фестиваль стартовал в Сочи. Путин отметил, что «Кинотавр» объединяет на своих площадках признанных мастеров и ярких дебютантов.

«Яркая, интересная, насыщенная программа и по-настоящему творческая атмосфера неизменно привлекают к «Кинотавру» внимание профессионального сообщества и широкой публики», — подчеркнул глава государства.

«Кинотавр» проводится в Сочи с 1990 года. Организаторами открытого кинофестиваля являлись Олег Яновский и Марк Рудинштейн. В этом году фильмом открытия смотра выбрана картина Петра Шепотинника «Нас других не будет».

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