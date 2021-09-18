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Фигуристка Акатьева установила рекорд среди юниоров на Гран-при в Красноярске
Спорт
Фигуристка Акатьева установила рекорд среди юниоров на Гран-при в Красноярске
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Красноярск, 18 сентября. Российская фигуристка Софья Акатьева стала победительницей юниорского Гран-при в Красноярске, установив новый рекорд.

Спортсменка продемонстрировала наилучший результат по оценкам в произвольной программе, набрав 157,19 балла. Кроме того, Акатьева установила юниорский рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы. Этот показатель составил 233,08 балла.

Предыдущие рекорды принадлежали россиянке Камиле Валиевой. На прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров она набрала 227,30 балла в сумме и 152,38 в произвольной программе.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на турнире U.S. International Classic в США. Падение на льду не помешало спортсменке занять первое место.

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