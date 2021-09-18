Кнутов: США признали мировое лидерство России в сфере создания боевых роботов

Москва, 18 сентября. Россия смогла добиться мирового лидерства в сфере создания наземных боевых роботов, что признают даже в Соединенных Штатах, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Бойцы ВС РФ на совместных с белорусскими коллегами масштабных учениях «Запад-2021» смогли продемонстрировать иностранным конкурентам Москвы военную мощь новейшего российского вооружения. Армия России стала первыми в мире войсками, поставившими на вооружение подразделение, состоящее из боевых роботизированных комплексов, среди которых оказались роботы «Уран-9». Западные оппоненты уже выразили свою обеспокоенность из-за российской новинки.

Образцы, разработанные в России, имеют большие отличия от американских аналогов, отметил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии для издания «Народные новости». По его словам, Москва первой поставила на вооружение роботизированное наземное подразделение, состоящее из машин, уже успевших доказать свою эффективность в локальных конфликтах.

«В России впервые в мире создано подразделение на вооружении которого состоят наземные боевые роботы. В полном составе оно участвовало в учениях "Запад-2021"», — подчеркнул эксперт.

Специалисты из Соединенных Штатов также разработали некоторые варианты наземных боевых роботов, однако их так и не довели до ума и не исправили все ошибки, которые могут привести к огню по своим, объяснил Кнутов. Из-за этого роботизированная боевая техника до сих пор не появилась на вооружении ВС США, отметил он. Собеседник добавил, что в Вашингтоне признают лидерство РФ в области создания подобных систем, а также искусственного интеллекта.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили о планах по использованию роботизированных систем для охраны объектов компании от террористических угроз. Известно, что в Роскосмосе намерены вложить 564,5 тысячи рублей в подобные исследования, которыми займутся сотрудники научно-технического центра «Охрана».