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Рэпер Тимати воссоединился в Москве с новой девушкой Сашей Дони

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 18:56
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати воссоединился в Москве с новой девушкой Сашей Дони
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 сентября. Отношения рэпера Тимати с украинской моделью Сашей Дони оказались куда серьезнее, чем предполагали фанаты. Судя по новым снимкам блондинки, она уже перебралась в Москву.

В компании 19-летней модели Тимати провел отпуск в Греции. Поклонники были уверены, что это просто интрижка: после разрыва с Анастасией Решетовой артиста то и дело видят с новыми девушками. Похоже фанаты недооценили цепкости Саши Дони. На днях она опубликовала в Instagram-аккаунте снимки из российской столицы, из чего пользователи Сети сделали выход, что рэпер перевез новую возлюбленную в Москву.

Отношения Тимати с украинской моделью стали главной темой для пересудов в Сети. Особо нетактичные поклонники артиста стали задавать вопросы его маме Симоне. В Instagram женщину буквально завалили сообщениями о новой пассии сына. Симона Юнусова игнорирует все вопросы о Саше Дони. Однако, как утверждает источник, близкий к окружению музыканта, мать Тимати шокирована его выбором.

«Симона не хочет видеть очередную временную пассию, которая присосалась к деньгам ее сына и отказывается с ней знакомиться», — цитирует слова инсайдера POPCAKE.

Многим Саша Дони напомнила экс-избранницу Тимати, модель Алену Шишкову, которая родила музыканту дочь. Украинке уже придумали ироничное прозвище – «Шишкова с AliExpress». Едкие комментарии пользователей Сети оценила бывшая возлюбленная артиста. На своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, в котором без слов дала понять свое отношение к новому роману Тимати.

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тимати отношения роман саша дони
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