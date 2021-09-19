Россия впервые применила БПЛА «Форпост» и «Иноходец» на практике

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Аргентина

Аргентина намерена купить у Пакистана 12 истребителей JF-17A Block III

Правительство Аргентины официально включило в проект бюджета на 2022 год расходы на закупку 12 истребителей PAC JF-17A Block III из Пакистана на общую сумму в размере 664 млн долларов. Проект бюджета был представлен в парламент страны.

ARGENTINA SELECTS PAKISTAN’S THUNDER JET



The Government of #Argentina has officially included $664 Million in funding for the purchase of 12 PAC JF-17A Block III fighters from #Pakistan in a draft budget for 2022 presented to its Parliament.

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ВВС Аргентины сделали выбор в пользу JF-17, отказавшись от предложений России, США и Индии. Из 12 поставленных истребителей десять должны быть одноместными и еще два — двухместными.

PAC JF-17A Block III — это сверхзвуковой многоцелевой истребитель поколения 4+, совместно разработанный компаниями Pakistan Aeronautical Complex и Chengdu Aircraft Corporation. Окончательная сборка самолета осуществляется в Пакистане.

Великобритания

Британия направит 850 млн долларов на модернизацию C-17, CH-47 и тренажеры Typhoon

Министерство обороны Великобритании объявило о контрактах на расширение возможностей и поддержку самолетов Boeing C-17 Globemaster и вертолетов CH-47 Chinook на сумму 550 млн долларов. Также было выделено 300 млн долларов на поставку систем подготовки пилотов истребителей Typhoon.

Пакет расходов на C-17 стоимостью 450 млн долларов будет включать в себя усовершенствование оборудования спутниковой связи и расширение ситуационной осведомленности.

Britain spends $850 million on C-17 upgrades, Typhoon training tech https://t.co/YoXfPdzgwo pic.twitter.com/JB1tXvFaiM — Defense News (@defense_news) September 13, 2021

Наряду с модернизацией C-17, Минобороны объявило об установке систем подавления инфракрасного излучения на вертолетах Chinook Mk5 и Mk6.

Сделка с BAE касательно программы синтетического обучения Typhoon Future Synthetic Training (TFST) будет включать поставку десяти высококачественных иммерсионных симуляторов вместе с современным учебным оборудованием на базах RAF Typhoon в Конингсби и Лоссимуте.

Boeing-757 исполнит роль истребителя Tempest

Компания «Леонардо» заключила контракт с британской с британским предприятием 2Excel, чтобы начать следующий этап программы летных испытаний будущего истребителя шестого поколения Tempest.

В рамках этого этапа Leonardo и 2Excel совместно проведут модернизацию коммерческого авиалайнера Boeing-757, превратив его в модифицированный летающий испытательный стенд авионики и прочих систем.

На борту самолета ученые и инженеры Leonardo будут проводить испытания различного оборудования и средств связи для будущей боевой воздушной системы, разработку которой ведет британская BAE Systems совместно с европейскими партнерами в рамках консорциума Team Tempest.

????#PressRelease #Leonardo has placed the latest in a series of contracts with UK-based aviation services company @2Excel_Aviation to commence the next stage of the Tempest flight test aircraft programme https://t.co/FraZUyOWbi #DSEI @TeamTempestUK pic.twitter.com/xBAz0GlU7P — Leonardo in the UK ???????? (@Leonardo_UK) September 15, 2021

Самолет уже получил название «Экскалибур» (Excalibur) в честь мистического меча короля Артура. Предполагается, что Leonardo также собирается использовать B757 для модернизации и тестирования систем для уже существующих истребителей Eurofighter Typhoon и Lockheed Martin F-35.

Модификация будет проводиться на предприятии 2Excel в графстве Хэмпшир в ближайшие 12 месяцев. Сам Boeing-757 предоставит компания Leonardo.

Грузия

До конца года у Грузии будет шесть модернизированных Су-25

Четыре модернизированных штурмовика Су-25, оборудованных современной радиоэлектронной системой навигации, успешно прошли испытания в Грузии. Данная модификация позволяет выполнять боевые и учебные-тренировочные полеты.

«До конца года у нас будет шесть восстановленных модернизированных Су-25. Также можно увидеть активный процесс реставрации Ми-24. Мы будем интенсивно восстанавливать эти вертолеты», — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, посетив в четверг авиационное предприятие «Тбилавиамшени».

Модернизация ВВС Грузии — один из приоритетов министерства обороны. В связи с этим ведомство активно проводит реставрацию и обновление штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 и американских UH-1.

Восстановление и модернизация авиационного парка — часть десятилетнего плана развития Сил обороны Грузии.

Индия

Правительство Индии одобрило закупку самолетов ДРЛО

Комитет по безопасности правительства Индии одобрил закупку шести новых самолетов ДРЛО Netra AEW&C Block 2.

Машины будут построены на базе пассажирского Airbus A319, приобретенного у государственной авиакомпании Air India. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 млрд долларов.

"The Cabinet also approved six new made-in-India airborne early warning and control aircraft (AEW&C)."

Netra Mk2 based on Airbus A319 platform.

https://t.co/xok6eF0r47 via @indiatoday pic.twitter.com/qByXegBn4Z — DefenceWave India (@defencewave) September 13, 2021

В самолетах будет использоваться новейшая РЛС с АФАР на основе нитрида галлия и радар с синтезированной апертурой, спроектированные. Организацией оборонных исследований и разработок.

Airbus Military будет отвечать за переоборудование и сертификацию самолета и поставит DRDO первую модифицированную машину для оснащения радиолокационными оборудованием и датчиками через два года.

Нью-Дели закупает 24 подержанных Mirage 2000

Индийские ВВС собираются потратить 31 млн долларов на приобретение 24 бывших в употреблении Mirage 2000, чтобы восполнить свой парк истребителей четвертого поколения и создать резерв запасных частей. Самолеты поступят из состава ВКС Франции.

#IAF is set to acquire 24 second-hand #Mirage2000 fighters, made by Dassault Aviation, in an attempt to strengthen its ageing fleet of the fourth-generation fighters and also secure parts for its two existing squadrons of the aircraft.#Indiahttps://t.co/7vcLAm8rH2 — Indo-Pacific Defense FORUM (@IPDefenseForum) September 18, 2021

Сообщается, что 13 истребителей находятся в исправном состоянии, из которых восемь будут готовы к полетам после сервисного обслуживания.

Остальные 11 истребителей укомплектованы частично, их планируется использовать в качестве доноров для самолетов двух существующих эскадрилий Mirage 2000 ВВС Индии.

Китай

Новый разведывательно-ударный БПЛА

На международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021, который откроется 28 сентября 2021 года в Чжухае, впервые будет представлен новый китайский разведывательно-ударный БПЛА — CH-6.

At the International Aviation and Space Salon Airshow China 2021, which will open on September 28, 2021 in Zhuhai, for the first time, a new Chinese reconnaissance and strike UAV CH-6 developed by (CASC) will be presented.

: https://t.co/7WvnlSPgpD pic.twitter.com/pwN9e71Kxx — Tango III's Military News (@IiiTango) September 13, 2021

Его разработала оборонная корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Основными преимуществами БПЛА перед предыдущими станут: увеличенное время автономной работы, большой радиус действия, а также модернизированная надежность системы в целом.

Малайзия

ВВС Малайзии продолжат эксплуатацию истребителей F/A-18D и Су-30МКМ до 2040 года

Командующий малазийскими ВВС генерал Акбала Абдула Самада заявил, что для эффективной эксплуатации самолеты пройдут процедуру планового технического обслуживания, а также программу модернизации.

В частности, парк F/A-18D в этом году начнет 12-летнюю кампанию технического обслуживания внутри страны (Local Planned Maintenance 12 years — LPM12Y). Для Су-30МКМ предусмотрена программа продления сроков службы (Service Life Extension Program — SLEP) и модернизации в середине срока эксплуатации (Mid-Life Upgrade — MLU), которые обеспечат использование до 2040 года и далее.

The F/A-18D Hornet & Su-30MKM fighter aircraft will remain in service with the RMAF until 2035 & 2040 before being replaced with new aircraft.https://t.co/0AccQvaUof pic.twitter.com/bEvNx8tZyk — ZP MILITARY (@ZPmilitery) September 18, 2021

В настоящее время Военно-воздушные силы Малайзии эксплуатируют восемь истребителей F/A-18D и 18 Су-30МКМ.

По словам командующего, программа закупки новых самолетов для замены F/A-18D будет реализована в 14-м «Плане обороны Малайзии» (RMK-14) на 2030–2035 годы, а для Су-30МКМ — в 15-м «Плане обороны Малайзии» (RMK-15) на 2036–2040 годы.

НАТО

Вертолет нового поколения для НАТО

Официальный представитель НАТО сообщил, что программа альянса по созданию вертолетов нового поколения (NGRC) может привести к выбору отличного от вертолета воздушного судна будущего вертикального взлета и посадки по американской программе FVL.

Производство нового аппарата также запланировано на 2035–2040 годы, что совпадает с датой вывода из эксплуатации основных вертолетов Европы, включая NH90.

NATO advances next-generation helicopter project as NGRC team grows to seven nations https://t.co/MlK5vMYTXr pic.twitter.com/U6028ziw10 — FlightGlobal (@FlightGlobal) September 14, 2021

Этот график хорошо согласуется с программой FLRAA армии США, в которой соревнуются конвертоплан Bell V-280 Valor и вертолет SB>1 Defiant X. Победителя, как ожидается, объявят в 2022 году.

Данный вопрос будет обсужден представителями семи стран НАТО в Брюсселе.

Россия

Ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост» впервые применили на практике

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» и ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост» на учениях «Запад-2021» сопровождали огнем и ударами с воздуха наступление мотострелковой дивизии и танковой бригады России и подразделений Армении и Белоруссии.

Военные впервые применили БПЛА «Иноходец» и «Форпост» на учениях «Запад-2021»:https://t.co/pUk7THbUTj pic.twitter.com/bHtVzse355 — zvezdanews (@zvezdanews) September 13, 2021

«В целях поддержки наступающих войск впервые на практике были применены разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения «Иноходец» и «Форпост» с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения», — рассказали журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

«Ростех» открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130 на территории учебной базы ВКС России

Интенсивная эксплуатация авиатехники приводит к тому, что системы силовой установки вырабатывают установленный ресурс в несколько раз быстрее, чем в обычных условиях, поэтому двигатель АИ-222-25 чаще других нуждается в ремонте. Для большей экономии и эффективности некоторые виды техобслуживания лучше проводить непосредственно на месте эксплуатации.

Для решения этой задачи ОДК и Минобороны России организовали сервисный центр, оснащенный необходимым современным оборудованием и специальными технологиями. В его задачи входит оценка технического состояния и обслуживание двигателей АИ-222-25.

Объединенная двигателестроительная корпорация открыла на территории учебной базы ВКС России сервисный центр для техобслуживания двигателей АИ-222-25, которые устанавливаются на учебно-боевые самолеты Як-130. pic.twitter.com/d3ipfbgYWj — Россия №1 (@Russia_Number_1) September 16, 2021

Сейчас работы в сервисном центре осуществляют сотрудники входящего в ОДК комплекса «Салют» — производителя авиадвигателя, но после обучения персонала все операции будут проводиться специалистами эксплуатирующей организации непосредственно на месте.

«Вопрос послепродажного обслуживания техники, которую мы поставляем заказчикам, как военным, так и гражданским, является для нас одним из ключевых. Обслуживание двигателя в месте его эксплуатации стало возможно благодаря освоению технологии модульной замены узлов. Такой подход позволяет осуществлять обслуживание без транспортировки на завод-изготовитель и проводить замену узлов или модулей на новые или отремонтированные. Сервисный центр в два-три раза ускоряет восстановление работоспособности двигателей АИ-222-25. Это повышает эффективность подготовки пилотов Воздушно-космических сил России и в конечном итоге обороноспособность нашей страны», — отметил руководитель производственного комплекса «Салют» Алексей Громов.

Совет директоров ПАО «Туполев» переизбрал председателя

Совет директоров ПАО «Туполев» на очном заседании, прошедшем 16 сентября, избрал своим председателем президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Мероприятие состоялось на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев». В ходе совещания были также рассмотрены вопросы финансово-экономической деятельности предприятия, выполнения текущих контрактов в рамках ГОЗ и готовность к исполнению будущих госдоговоров.

«Хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие. Для нас Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» — это стратегическое предприятие. Уверен, что вместе с коллегами из ОАК и «Ростеха» мы обеспечим эффективную работу авиационного комплекса в интересах Российской Федерации», — сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев»



Такое решение было принято на заседании в Казаниhttps://t.co/xffX4NnK1A — KP.RU - Казань (@kazanKPru) September 16, 2021

В свою очередь, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подчеркнул, что ПАО «Туполев», на базе которого сконцентрированы компетенции по разработке и строительству самолетов стратегической авиации, выполняет сейчас большой объем работ.

«Основные усилия сосредоточены на масштабном проекте по возобновлению серийного производства Ту-160 на Казанском авиационном заводе. Проект требует не только серьезных инвестиций, но и привлечения производственных кадров, создания условий для работников и их семей. На заводе трудятся более восьми тысяч жителей Татарстана. В этой связи наше сотрудничество с властями республики и всесторонняя поддержка руководства региона крайне важны. Мы признательны Рустаму Нургалиевичу за его согласие стать председателем совета директоров», — сказал он.

Сроки начала серийного производства Ил-112В из-за катастрофы скорректируют

Поставки военно-транспортного самолета Ил-112В сдвинутся из-за произошедшей в августе катастрофы. Точный срок пока неизвестен, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Первоначально постановка на крыло планировалась на 2023 год. Но эта трагедия, конечно, внесет свои коррективы. Для продолжения испытаний нужно быстро выстроить дополнительную модель», — заявил он.

Из-за катастрофы Ил-112В его серийные поставки не начнутся в срок



https://t.co/tYJWIlGQXu — Интерфакс (@interfax_news) September 16, 2021

Вице-премьер напомнил, что опытный образец самолета не соответствовал техзаданию Минобороны РФ по грузоподъемности.

«Он должен был возить не менее 5 тонн, но не мог, поскольку был перетяжелен. В ОАК развернули дополнительные работы, благодаря чему добились соответствия требованиям заказчика. Но катастрофа притормозит вывод на рынок, будет сдвижка вправо. На сколько — не знаю, будем минимизировать», — сказал Борисов.

В районе аэродрома Кубинка в Подмосковье 17 августа разбился единственный летный образец нового самолета Ил-112В. Погибли все три члена экипажа.

США

Бомбардировщик B-2 Spirit выкатился за пределы ВПП

Стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit ВВС США совершил аварийную посадку 14 сентября. Это произошло на авиабазе Уайтмен в штате Миссури в 12:40 по местному времени.

Damaged B-2 Spirit is sitting wing-down off the runway after landing mishap:https://t.co/zlV3kjmIR4 — INTELSky (@Intel_Sky) September 17, 2021

Как видно на спутниковом снимке, самолет находился на траве возле ВПП, накренившись на крыло. Официальные представители ВВС США подтвердили факт аварийной посадки и то, что B-2 Spirit получил повреждения, масштаб которых не уточняется. Проводится расследование этого происшествия.

Списанные ранее стелс-самолеты F-117 будут имитировать противника на учениях ВВС США

Пара списанных стелс-самолетов F-117 прибыла на базу 144-го истребительного крыла ВВС США в аэропорту Фресно Йосемити. Они прилетели для участия в учениях с использованием F-15C/D.

Aggressor F-117 arrive at Fresno Yosemite International Airport [4534x3023] via https://t.co/ji2GR14A30

our Discord server: https://t.co/IGPT4OYhIf pic.twitter.com/XmiQbvXzzE — LASD - Land Air Sea Defense (@LASD_off) September 17, 2021

Выбор F-117 в качестве «агрессора» также обусловлен распространением технологий малозаметности на самолетах потенциального противника.

F-117 сняли с вооружения в 2008 году. Поэтому многие летчики не видели их в небе, что позволяет использовать F-117 для тренировок пилотов по идентификации малозаметных и незнакомых целей.

Палубный беспилотник MQ-25 впервые дозаправил в воздухе истребитель F-35C ВМС США

Беспилотник-топливозаправщик ВМС США MQ-25 Stingray провел первую дозаправку в воздухе ударного истребителя F-35 Lightning II.

БПЛА Boeing MQ-25 T1 и F-35C из 23-й испытательной эскадрильи ВМС провели трехчасовую миссию 13 сентября, взлетев из аэропорта Мид-Америка Сент-Луис в Маскуте.

Достигнув заданной высоты, они произвели процесс стыковки и дозаправки. Оператор БПЛА на наземной станции управления инициировал передачу топлива.

После ввода в эксплуатацию MQ-25 сможет заправлять любой самолет ВВС США, в том числе Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye.

F-35 рискует отстать от российских и китайских средств ПВО

F-35 корпорации Lockheed Martin, самая дорогостоящая система вооружений в мире, может не успеть за улучшениями ПВО Китая и России, учитывая завышенные траты на проект.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США поставил под сомнение чрезмерно сокращенные графики разработки и производства самолетов.

Пресса США: F-35 может не успеть за обновлением российской и китайской ПВОhttps://t.co/qEDv9ByzWi pic.twitter.com/EDfuRYE6O9 — Военное обозрение (@topwar_ru) September 17, 2021

Уже в ходе проектирования самолета его возможность противостоять российским и китайским средствам ПВО была поставлена под сомнение.

F-35 до сих пор не продемонстрировал свои свои преимущества в симуляции против самых сложных российских и китайских систем, хотя они были запланированы на 2017 год.

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