Миллиардер Богуславский вспомнил, как хотел купить «Спартак» у Федуна

Москва, 18 сентября. Российский миллиардер Леонид Богуславский рассказал, что несколько лет назад планировал приобрести столичный футбольный клуб «Спартак».

Миллиардер и основатель инвестиционного фонда RTP Global Леонид Богуславский, являющийся болельщиком московского «Спартака», дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Он вспомнил, что хотел приобрести часть акций клуба, однако покупка сорвалась.

«У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать», — заметил Богуславский.

По мнению миллиардера, футбол в России невыгоден для инвесторов. Клубы не получают доход от телевизионных трансляций, а владельцы терпят убытки, заключил Богуславский.

Ранее Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость стадиона «ВЭБ Арена» на матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба «армейского» клуба.