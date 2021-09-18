Захарова: закон об иноагентах в России не отменят

Москва, 18 сентября. Россия не станет отменять закон о работе иностранных агентов, поскольку он позволяет противостоять давлению на местные СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, если отменить этот закон, то у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские издания за границей, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории РФ.

«Отмены закона об иноагентах никакой не будет», — подчеркнула Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал обращение СМИ по изменению законодательства об иностранных агентах. По его словам, в Кремле внимательно изучат содержание этого документа.