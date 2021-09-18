Всемирный банк поможет властям ЦАР повысить уровень жизни населения

Банги, 18 сентября. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра принял вице-президента Всемирного банка Усмана Диагана.

Встреча позволила сторонам обсудить вопросы взаимодействия и проработать дорожную карту сотрудничества. Во время беседы особое внимание уделялось модернизации социальной, экономической и политической сфер.

Премьер ЦАР изложил основные направления деятельности правительства, связанные с улучшением качества жизни рядовых центральноафриканцев. Для этого его ведомству необходимо в сжатые сроки осуществить экономические реформы.

По мнению вице-президента Всемирного банка, африканскому государству также стоит проработать вопрос развития частного сектора и создать условия для эффективного развертывания кредитной организации.

«Центральноафриканская Республика и другие страны региона входят в наши приоритеты. Как и в прошлом, мы намерены очень активно присутствовать в ЦАР», — констатировал Усмана Диагана.

Ранее ФАН сообщал, что премьер-министр Дондра раздал конкретные поручения чиновникам по развитию государства.