Израиль потратил 30 млн долларов на поиск бежавших из тюрьмы «Гильбоа» палестинцев

Тель-Авив, 18 сентября. Затраты на поиск палестинцев, бежавших в начале месяца из израильской тюрьмы «Гильбоа», достигли 30 млн долларов.

Широкомасштабная операция по поимке боевиков продолжается уже 14 дней с применением беспилотной авиации и вертолетов, а также задействованием подразделений армии и разведывательной службы ШАБАК. На дорогах оборудованы сотни дополнительных контрольно-пропускных пунктов, и значительно усилены патрули. Четверо беглецов были обнаружены и задержаны, однако местонахождение остальных по-прежнему неизвестно.

Cost of escaped Palestine prisoners manhunt hits $30m https://t.co/DCq5KSMGvV — Joe Catron (@jncatron) September 18, 2021

Службы безопасности страны полагают, что одному из них удалось проникнуть в город Дженин, где в последние месяцы участились столкновения израильских военнослужащих с боевиками палестинских вооруженных формирований.

В числе пойманных арестантов оказался Захария Зубейди — «живой символ» второй интифады, который неоднократно попадал в тюрьму за террористическую деятельность и атаки на израильтян. Вместе с Мухаммадом Ардой он был обнаружен на автопарковке в арабской деревне Умм аль-Ганем неподалеку от горы Фавор.

При задержании у Зубейди были сломаны два ребра и челюсть, о чем впоследствии сообщил его адвокат. В связи с этим 13 сентября во многих палестинских городах прошли «марши гнева», в которых приняли участия тысячи людей, а движение ХАМАС, базирующееся в секторе Газа, предостерегло руководство еврейского государства от репрессивных мер в отношении заключенных.

Hamas warns Israel of consequences of repressive measures against Palestinian prisoners following the recent escape of six detainees from a high-security jail earlier this month. https://t.co/RBQWgxSK7J #Palestine — Nouha (@BNOUHAILA) September 18, 2021

Побег шестерых боевиков из «Гильбоа», одного из самых защищенных мест лишения свободы в Израиле для особо опасных преступников, вызвал широкий резонанс в СМИ. Заключенным при помощи извне удалось сделать туннель, ведущий за тюремные стены, где их ожидал автомобиль. Сторонники палестинцев, в числе которых были и официальные лица некоторых арабских стран, назвали этот инцидент «победой над сионистским режимом».

Palestinian artists in Gaza have painted murals in appreciation of the miraculous escape of 6 Palestinian political prisoners from Gilboa Israeli prison.

Photos by Anas Sharif#GilboaBreakPrison #FreeThemAll pic.twitter.com/8j79WyUISu — Palestine Foundation | فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان (@plf_pak) September 18, 2021

Израильское руководство сочло произошедшее серьезным ударом по репутации служб безопасности страны и развернуло широкомасштабную поисковую операцию, которую взял на личный контроль премьер-министр страны Нафтали Беннет.