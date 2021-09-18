СМИ ЦАР инициировали судебное разбирательство в отношении издания Corbeau news

Банги, 18 сентября. Центральноафриканские СМИ провели конференцию, по итогам которой раскритиковали попавший в стране под запрет сайт Corbeau news, сообщает Radio Lengo Songo.

Представители журналистского сообщества ЦАР составили и подписали коллективное заявление в судебные органы с просьбой наказать иностранных акторов, пытающихся очернить республику и ее союзника — Россию посредством публикации ложных сведений.

Наводнившие Сеть вбросы направлены на очернение имиджа отечественных инструкторов, официально занимающихся подготовкой правительственной армии (FACA). Последняя ведет борьбу с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в отдаленных районах страны.

Таким образом, связанное с французскими спецслужбами издание Corbeau news пытается вызвать у населения ЦАР негодование взаимодействием официального Банги с Москвой.

wikipedia.org / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

На публикацию фейков отреагировал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов, который заявил, что «ангажированные медиа продолжают спекулировать на теме присутствия россиян в республике».

Руководитель инструкторов в ЦАР добавил, что сотрудники новостного издания не имеют понятия о том, что происходит в стране, так как работают из-за рубежа.

Кроме того, с осуждением запрещенного в ЦАР СМИ выступил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем.

Ранее ФАН сообщал, что местные общественные организации поддержат власти республики в борьбе с распространением вбросов.