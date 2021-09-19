Манукян заявил, что фильм «Искушение» про ЛГБТ-монахиню не соответствует «устоям РФ»

Российские зрители должны смотреть качественные высокодуховные картины, а не киноизвращения про морально разложившихся отступников от христианской веры. Об этом в интервью ФАН заявил блогер Вадим Манукян.

Фильм режиссера Пола Верховена «Искушение», повествующий о распутной монашке-лесбиянке, которая видит в своих снах Иисуса Христа, не получил прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин убежден: в этом его заслуга. По словам религиозного активиста, это он подал жалобу на «Искушение», поскольку оно «не соответствует понятию духовно-нравственных ценностей на территории государства Россия, поэтому, естественно, не должно быть показано».

«Ничего удивительного нет в том, что «Искушение» не получило прокатного удостоверения, — заметил Манукян. — Это в Европе и в США тему ЛГБТ педалируют, да еще и пытаются над верой поглумиться, а в РФ устои иные. Поэтому пусть западный зритель наслаждается в кино этой пошлятиной, а мы будем смотреть качественные отечественные шедевры без этих всех новомодных примесей».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Согласно сюжету фильма католической монахине Бенедетте, которая жила в монастыре в Тоскане в XVII веке, приходил во сне сам Спаситель в непристойных образах. Однако наяву женщина предпочитала строить отношения с себе подобными — такими же распутными монашкам, как и она сама. Картина изобилует изображениями красивых и полностью обнаженных женщин, в ней масса кощунственных издевательств над христианством и отборного еретизма.

«Искушение» планировалось к выходу российский прокат 7 октября. До этого его премьеру в июле этого года успело высоко оценить жюри Каннском фестиваля. Фильм также претендовал на «Золотую пальмовую ветвь».

Ранее культуролог Андрей Пархоменко дал развернутый анализ киновселенной «Матрицы», в котором порассуждал об ее идеологических истоках и возможном сюжете новой картины, посвященной истории Нео в исполнении Киану Ривза. «Матрица: Воскрешение» должна выйти на экраны российских кинотеатров 22 декабря 2021 года.