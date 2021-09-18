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PM: российские «плавучие фрисби» стали самыми необычными кораблями в истории
Армия
PM: российские «плавучие фрисби» стали самыми необычными кораблями в истории
wikipedia.org  /  Netmate / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 18 сентября. Российские инженеры смогли построить самый необычный корабль за всю мировую историю кораблестроительной промышленности, заявили аналитики из США.

Черноморский флот на рубеже XIX-XX веков пополнился двумя кораблями весьма странной конструкции, которые были разработаны специалистами из Российской империи, рассказал американский военный эксперт Кайл Мизоками в статье для портала Popular Mechanics, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Речь идет о кораблях, получивших имена «Новгород» и «Киев», последний из которых позже был переименован в «Вице-адмирала Попова». Главной особенностью образцов, отличавшей их от любой известной морской техники, являлась абсолютно круглая форма.

«Благодаря круглому корпусу «Новгород» был необычно большим и тяжелым, а уникальная конструкция позволяла ему нести более внушительные и мощные орудия, которые не могли себе позволить корабли других классов таких же размеров», — объяснил автор материала.

Вторая половина XIX века ознаменовалась «паровой революцией», в результате которой кораблестроители во всем мире стали отказываться от парусов, поборов тем самым «тиранию ветра» и зависимость судоходства от этой стихии, уточнил Мизоками. Развитие технологий натолкнуло инженеров на мысль о необходимости изменения привычной формы корпуса кораблей, отметил он. В результате подобных изысканий и появился «Новгород», напоминавший по своей форме летающую тарелку для активного отдыха — фрисби. По его словам, разработчики предполагали, что такое необычное решение положительно скажется на плавучести образца.

Корабль имел весьма мощное вооружение для своего времени, обратил внимание аналитик. Однако при имевшихся плюсах у «Новгорода» был и один существенный недостаток, подчеркнул автор материала. Как объяснил эксперт, из-за весьма противоречивой формы образец обладал низкими скоростными показателями, ввиду чего не подходил для выполнения задач в открытом море. Кроме того, слишком медленный разворот корпуса привел к тому, что движущиеся цели оказались недосягаемы для орудий корабля. В итоге оба «плавучих фрисби» стали частью береговой обороны государства, защищая российское побережье от возможных угроз, резюмировал Мизоками.

Ранее жители Великобритании прокомментировали появление на российско-белорусских учениях «Запад-2021» кораблей ВМФ РФ на воздушной подушке типа «Зубр». Морские «чудовища» из России сильно впечатлили пользователей британского сегмента Сети, которые предложили Лондону арендовать у Москвы такой корабль для защиты государства от нелегальных мигрантов и контрабандистов в Ла-Манше.

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россия корабль новгород мизоками Popular Mechanics
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