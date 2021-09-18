Взрыв произошел на складе оружия в столице Ливии

Триполи, 18 сентября. В столичном районе Айн Зара сгорел один из складов оружия. Вследствие пожара произошел взрыв.

По сообщению Управления национальной безопасности, возгорание случилось накануне на территории войскового лагеря Фатима. Причины инцидента не установлены.

На месте работают группы пожарных. В ходе ликвидации огня пострадали семь сотрудников ведомства. Они получили ожоги разной степени тяжести и отравление газами.

Инцидент взял под личный контроль министр внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Халед Мазен. Он приказал оказать необходимую поддержку Управлению национальной безопасности в борьбе со стихией.

Лагерь Фатима расположен в густонаселенном районе Айн Зара на юге Триполи. Он находится под контролем одной из местных группировок, поддерживаемых Турцией, и сирийских наемников. На территории объекта хранится тяжелая артиллерия и взрывные устройства.

Не исключено, что пожар стал следствием борьбы между вооруженными формированиями на западе страны. На прошлой неделе сирийских наемников выгнали из лагеря Ярмук за пределы столицы.

Ранее Триполи потряс конфликт между группами из 444-й бригады и боевиками, связанными со Службой поддержки стабильности. Миссия ООН призвала к защите мирных жителей и напомнила об обязательствах по обеспечению безопасности населения.

В начале сентября произошел взрыв в Сабрате. По территории лодочного завода нанесли два удара с воздуха. Случившееся связывают с борьбой между группами контрабандистов.