Немецкий ювелир создал десятикилограммовый бургер с авокадо из чистого золота

Драгоценный фастфуд представили на Берлинской неделе искусства. Его стоимость оценивают в 2,5 миллиона евро. Автор творения уверен, что авокадо как ничто другое отражает дух поколения миллениалов.

Ювелир из Германии Тим Бенгель решил попробовать себя в кулинарии и выполнил из золота свое любимое блюдо — бургер с авокадо. Изделие отлито из десяти килограммов 18-каратного золота. Оно представляет собой точную копию блюда и состоит из 27 элементов, включая разрезанный бублик, рукколу, ломтики помидора, луковые кольца, и, разумеется, авокадо — разумеется, все «ингредиенты» при этом абсолютно несъедобны. По словам мастера, в его работе заключен глубокий смысл. Стал ли фастфуд новым «золотым тельцом» или ювелир просто недавно побывал в бургерной и посмотрел на цены — остается загадкой.