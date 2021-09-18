Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 20:28
20:26
Наука
Археологи из Марокко определили, когда человек начал носить одежду
20:25
Общество
Главу избирательного участка под Брянском отстранили после сообщения о «вбросе» бюллетеней
20:24
Политика
Франция отозвала послов из США и Австралии: виноваты подлодки
20:24
Шоу-бизнес
Культуролог Пархоменко сравнил роман «Дюна» с экранизацией Дени Вильнева
20:23
Происшествия
Бухгалтер ростовской школы незаконно обогатилась за счет бюджета
20:20
Происшествия
Четыре DDoS-атаки на московскую систему онлайн-голосования произошли во второй день выборов
20:19
Армия
Sohu: хитрый трюк России с корабельными двигателями стал неприятным сюрпризом для Запада
20:18
Весь мир
Libyan Airlines возобновит полеты в Египет
20:15
Шоу-бизнес
Младшая сестра Нюши пожаловалась на проблемы в личной жизни
20:12
Политика
Общественник Холодов сравнил выборы в России и США
Все новости

Немецкий ювелир создал десятикилограммовый бургер с авокадо из чистого золота
Общество

Драгоценный фастфуд представили на Берлинской неделе искусства. Его стоимость оценивают в 2,5 миллиона евро. Автор творения уверен, что авокадо как ничто другое отражает дух поколения миллениалов.

Ювелир из Германии Тим Бенгель решил попробовать себя в кулинарии и выполнил из золота свое любимое блюдо — бургер с авокадо. Изделие отлито из десяти килограммов 18-каратного золота. Оно представляет собой точную копию блюда и состоит из 27 элементов, включая разрезанный бублик, рукколу, ломтики помидора, луковые кольца, и, разумеется, авокадо — разумеется, все «ингредиенты» при этом абсолютно несъедобны.  По словам мастера, в его работе заключен глубокий смысл. Стал ли фастфуд новым «золотым тельцом» или ювелир просто недавно побывал в бургерной и посмотрел на цены — остается загадкой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Немецкий ювелир создал десятикилограммовый бургер с авокадо из чистого золота
германия искусство бургер ювелирные изделия миллениалы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru