Биолог Павел Глазков объяснил, что делать, если вас укусил ядовитый паук

В теплые сентябрьские дни многие жители городов отправляются на выходные на природу, не всегда помня, какие опасности могут там ожидать. Так, Роспотребнадзор напоминает россиянам, что в определенных частях страны можно столкнуться с ядовитыми членистоногими — пауками и скорпионами — чей укус способен повлечь за собой серьезные риски для здоровья.

О том, с какими пауками лучше не сталкиваться и что делать, если вас все-таки укусили, ФАН выяснил у биолога и автора популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.

По словам специалиста, любого паука, в принципе, можно назвать ядовитым, ведь он использует это средство для охоты на добычу. Что же касается окрестностей Петербурга и Ленобласти, здесь не водится опасных для человека паукообразных. В их организме слишком мало яда, к тому же они не могут прокусить нашу кожу, ведь она достаточно крепкая и плотная.

«На территории России обитает единственный опасный паук, причем он имеет довольно романтичное название — Черная вдова. Живет в норах, а самки гораздо крупнее самцов. Вот эта Черная вдова действительно очень опасна для человека — если она кусает взрослого, то минимум дня на три вы загремите в больницу. И, конечно же, особенно опасно, если Черная вдова укусит ребенка», — рассказывает Павел Глазков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Чтобы такое произошло, говорит биолог, нужно паука спровоцировать, ведь животное обитает в норах. Специально на человека Черная вдова не нападет, а вот если вы целенаправленно засунете палец в норку или трещинку, то рискуете получить от нее укус. Стоит также отметить, что соблюдать правила элементарной безопасности следует не всем жителям России — паук этого вида живет на юге страны, в частности в Крыму.

«Если вдруг так получилось, что вас укусила Черная вдова, то нужно прижечь место укуса — так реально можно нейтрализовать яд. Это, я так думаю, больше совет специалистам, но специалист и так знает, что делать. Ученый, который занимается изучением Черной вдовы, специально носит с собой коробок спичек. Если вдруг он спровоцировал нападение паука, то место укуса сразу же прижигается, — объясняет биолог. — Происходит термическое воздействие на кожу, и яд разрушается. Но это нужно сделать буквально в первую минуту, потому что потом яд сразу же разносится по организму. И тут уже беспроигрышный вариант, что дня на три вы загремите в больницу с высокой температурой. Летальные исходы возможны, но, как правило, когда Черная вдова кусает ребенка или если у человека аллергия на яд».

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Говоря о детях, Павел Глазков подчеркивает, что им нужно объяснять, почему увиденного паука лучше не трогать руками. Ведь, помимо опасной Черной вдовы, в том же Крыму обитает еще ряд паукообразных, укус которых способен вызвать аллергическую реакцию у ребенка.

«Дело в том, что наши пауки (обитающие в Ленобласти. — Прим. ФАН) даже кожу не смогут прокусить, потому что у них небольшие челюсти. И вообще сам укус паука возможен, если мы его возьмем на руки и начнем активно тискать. То есть сам он не приползет и вас не укусит, но если возьмете в руку, то он может постоять за себя», — подытоживает собеседник агентства.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, как правильно себя вести при встрече с дикими лесными животными. По его словам, идеальный способ избежать непрошенных гостей — издавать как можно больше звуков.