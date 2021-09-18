Сенатор Климов предсказал появление фейков о выборах в России 19 и 20 сентября

Москва, 18 сентября. Западные СМИ скоро начнут публиковать фейки о выборах в России. В этом уверен глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенатор в беседе с РИА Новости предсказал, что будет тиражироваться информация о якобы нелегитимности голосования. Сообщения станут появляться с обеда 19 сентября и до конца дня 20 сентября.

В первый день голосования Климов сообщил об атаках на российскую систему электронного голосования из стран Запада. Попытки помешать выборам наблюдались со стороны США, Украины, Канады, Дании, Нидерландов и других государств.

Голосование за депутатов Госдумы проходит с 17 по 19 сентября. Наблюдателями на выборах выступают 25 тысяч человек, включая иностранных экспертов и представителей международных организаций.

Недавно недобросовестные СМИ опубликовали фейковую информацию о наблюдателях на избирательных участках, расположенных за пределами России. Сообщения опроверг общественник Максим Григорьев.